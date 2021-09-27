首見！BNT增5起疑似嚴重不良事件　13~16歲學生「接種當天發生」

▲學生施打BNT疫苗，於觀察區休息，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

BNT校園接種22日開打至今，首見疑似嚴重不良事件通報。指揮中心今日公布，過去三天（9/24~9/26）新增5起接種BNT後出現其它疑似嚴重不良事件，分別是3女2男，年齡為13~16歲，在接種疫苗當天發生。目前BNT累積通報27起不良事件，當中非嚴重事件24起，其它嚴重不良事件5起。

指揮中心公布最新疫苗接種數據，9/25、9/26新冠疫苗接種23萬4,294 劑；截至目前為止，國內累計接種1443萬0,076 劑新冠疫苗，人口涵蓋率 52.35 %，劑次人口比 61.53 (劑/每百人)；當中接種AZ有924萬4,033 劑，莫德納401萬3,551 劑，高端接種72萬4,866 劑，BioNTech接種44萬7,626 劑。

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指揮中心公布過去三天（9/24~9/26）通報疫苗接種不良事件，其中BNT的部份新增26起，當中有5起屬於嚴重不良事件。分別是3女2男，年齡為13~16歲，在接種疫苗當天發生，通報為其它嚴重不良事件，細節不予公布。

同時間新增8起疫苗接種後死亡，分別是5起AZ，1起莫德納，2起高端。AZ的部份是3女2男，年齡在40歲至89歲，接種疫苗後2日至23日間發生；莫德納接種後死亡是一名女性，年龄為70歲，接種疫苗後13日發生；接種高端2例都是女性，年龄為36歲至83歲，為接種疫苗後21日至28日間發生。