與家人大吵！三峽16歲少年「負氣點蠟燭」　縱火釀災遭法辦

▲三峽學成路上一棟社區住宅凌晨發生火警。（圖／記者游宗樺攝）

文／中央社

（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市三峽區學成路某社區大樓今晨3時許火警，警消全力疏散住戶及灌救，幸僅1人嗆傷送醫。由於起火原因可疑，警方偵查後發現疑因少年不滿父母管教家中縱火，已依法送辦。

警方調查，三峽區某14層高社區大樓的6樓發生火警，警方配合消防人員逐樓清查並撤離住戶。消防人員共救出住戶4人，火勢迅速被撲滅，燃燒書房雜物面積約3平方公尺。

警方初步了解，被救出的是柯姓夫妻及14歲次子、12歲三子等4人，柯妻因嗆傷送醫，唯獨16歲長子下落不明。警消逐樓層清查皆未發現，經調閱社區大樓監視器發現長子在起火前就已離開社區大樓。

警方表示，經連夜調閱周邊監視器，三峽警分局偵查隊及北大派出所搜索下，今天上午近9時在鶯歌區建國路某便利商店前尋獲這名柯姓少年。

警方將柯姓少年帶回偵訊發現，柯姓少年疑因與家人吵架，在不滿父母管教下負氣，涉嫌點燃家中蠟燭引發火災。訊後，警方依少年事件處理法及公共危險、殺人未遂等罪嫌將柯姓少年移送法辦。

▼監視器畫面拍下，柯姓少年離家約10分鐘後，社區住宅隨即竄火。（圖／記者陳以昇翻攝）