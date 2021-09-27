花蓮吉安鄉爭取「健康城市共老獎」　最後實訪獲評委大力肯定

▲▼中央評審前往當地活動中心進行最後階段的實地訪查，了解鄉政推展的共老成果。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟花蓮報導

花蓮吉安鄉公所首度爭取衛福部國健署「110年台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選-共老獎」，繼通過第一階段計畫提報及第二階段口頭報告，日前中央評審委員前往仁愛新城活動中心、南昌活動中心進行最後階段的實地訪查失智友善及社區福氣站據點，了解鄉政推展的共老成果，將依三階段綜合成績與全國評比競賽，預計於十月公布結果。

吉安鄉公所配合花蓮縣衛生局，串聯慈濟醫院、慈濟科技大學、老人暨家庭關懷協會、土豆劇場、社區及富邦人壽花福通訊處等資源單位，共同呈現「繽紛吉安 樂活共老」的健康城市豐富成果，以多元形式執行據點運作，包括友善天使關懷陪伴失智長者、社區長者分享動人生命故事、以及獨特地景地貌的社區營造，傳統技藝、美食與文化交織的手工藝創作，輔以陳列詳細計畫內容，情境布置及多媒體展示，體現吉安鄉公所組織能力，藉由輔導、跨域資源整合，串連民間力量建構社會安全網絡，共創世代共融、敬老、親老永續的生命價值。

經過實地訪查後，三位評委皆給予高度肯定與感佩。委員林如萍表示，吉安鄉展現族群共榮，高度重視老年福祉，鋪陳照顧長輩多元需求，在有限的行政資源下，結合社區、醫療、民間團體挹注，迎接人生下半場的風華再現；委員李孟芬接著指出，可以想像生活在吉安鄉長者非常幸福，希望公所團隊持續推廣「老吾老，以及人之老」的核心理念，藉由家庭教育將共融精神傳承下去；委員黃富順也肯定鄉公所善用民間組織力量，運用不同管道提供適當資源，推動友善長者各項服務措施，將資源共享發揮無窮力量。

吉安鄉銀髮據點涵蓋率為全縣之冠，結合爭取多元資源挹注並結合輔導卅九處銀髮關懷據點，鄉公所行政團隊用對父母的愛，來照護所有長輩。游淑貞感謝評審委員對於吉安鄉努力耕耘的認同，她說，「共老獎」代表著健康城市服務指標，並非只是一項獎項，而是份神聖的社會使命，吉安鄉公所並不孤單，因為有企業回饋、專業醫療、學校、社團、社區志工協力，擁有相同共識執行社會福利，秉持著廣域有愛服務學習的快樂適性，達到共融、共構、共築銀髮樂活鄉境，為老大人快樂幸福的尊嚴而努力。