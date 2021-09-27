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嘉義市增5惜食冰箱服務站　何庄、大溪、車店、慶安、頂庄入列

▲▼嘉義市府推廣「惜食愛物」，再增5處「愛+1」社區惜食冰箱 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼嘉義市府推廣「惜食愛物」，再增5處「愛+1」社區惜食冰箱 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市府推動「惜食愛物」、「醜蔬果續食」環保新生活，去年輔導多處設置惜食冰箱，成效良好；今年再新增服務據點，市長黃敏惠特前往彰武宮廣場及何庄社區活動中心，致贈贊助單位感謝狀並授旗給5個社區，與現場貴賓一起揭牌，宣告「愛+1」社區惜食冰箱正式啟用，實現在地關懷、分享互助精神。

▲▼嘉義市府推廣「惜食愛物」，再增5處「愛+1」社區惜食冰箱 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，成立「愛+1」社區惜食冰箱，讓市民朋友領取惜食食物，沒有身分別的限制，這讓不少受疫情影響、陷入經濟困頓家庭，能夠暫時度過難關，不僅是幫助有需要的人，也以具體行動展現互助互信、愛與分享，集結社會各界的愛心資源，共同為永續環境盡一份心力。尤其近年來極端氣候情形加劇，更需要大家不分你我，從「惜食愛物、願意分享」做起，形成善的價值循環。

▲▼嘉義市府推廣「惜食愛物」，再增5處「愛+1」社區惜食冰箱 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，嘉義市處處充滿人情味，感謝嘉義市國際崇她社熱心公益，大方捐贈所需單門冰箱、冷凍櫃各5台及置物櫃5個，發揮拋磚引玉的社會責任。另有多家企業、民間團體等大方提供即期食品或乾貨物資。

▲▼嘉義市府推廣「惜食愛物」，再增5處「愛+1」社區惜食冰箱 。（圖／嘉義市政府提供）

去年已設置惜食冰箱的社區代表分享，剛開始做「其實真的會驚」，後來發現這是正確的選擇，除有源源不絕的物資外，民眾也建立起「吃多少、拿多少」的概念，更帶動居民與社區的連結，是個互相關懷、分享愛的平台。

社會處表示，市府於109年輔導嘉義市東區精忠、興仁、興安、西區福民、劉厝社區發展協會、嘉義市鳶尾花人文促進協會等6個單位成立惜食冰箱。今(110)年度計畫再新增嘉義市西區何庄、大溪、車店、慶安、東區頂庄社區等5個單位新設「惜食冰箱服務站」，將「惜食」、「愛分享」的信念透過實際行動倡導，合計全市共有11個服務站。

▲▼嘉義市府推廣「惜食愛物」，再增5處「愛+1」社區惜食冰箱 。（圖／嘉義市政府提供）

希望藉由社區惜食冰箱的互助網絡，讓更多人了解社區惜食冰箱設置的功能及意義，吸引更多有意願愛心企業或商家參與，推廣續食醜蔬果捐贈、即期食品再分享、當日下架麵包不浪費，惜食愛物又環保的理念，善盡社會責任並達到在地照顧的目標。

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