五倍券共同綁定！他4步驟「誤入地獄輪迴」崩潰：誰叫官網這樣設計

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

振興五倍券昨開放數位綁定，能自由選擇信用卡、電子票證或行動支付，同時家人間也能「共同綁定」。不過，就有網友在操作時，崩潰形容是舉步維艱，更狂列出4點，怒批「到底這種智障網站與共同綁定，是怎樣設計出來的啦？」

網友昨在PTT提到，在數位綁定信用卡後，他認為不能反悔這點，很不人性化就算了，「再來我要用共同綁定，幫家人們弄，結果點進去之後，一步一步舉步維艱。」

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首先，共同綁定需要「健保卡+讀卡機驗證」，光是第一步驟就讓他有些傻眼，不過好在家人有讀卡機，但他也不禁好奇，「多少人卡在這一步哭暈在廁所？」

來到第二步驟，需要「健保卡註冊密碼」，若沒有創帳號要新辦一個，這令他更錯愕了，「傻眼貓咪，我還要幫家人上網創健保網路帳號，然後留我的E-mail與電話。」

▲原po整個白忙一場。（圖／翻攝自PTT）

好不容易連過兩關，結果創健保網路帳戶，還需要戶口名簿上的戶號，雖然他有成功找到戶口名簿，但還是忍不住吐槽「堆人看到肯定各種咒罵了！」

沒想到，最後還有大魔王，原po崩潰表示，「回到共同綁定按了下一步，顯示此人必須先執行數位綁定？於是我就去數位綁定的信用卡，輸入家人身分證，結果系統顯示：此人在本行沒有任何信用卡。我家人就沒有使用信用卡啊，也沒有數位綁定能用的各種卡！」

對此，鄉民紛紛回應，「去超商，插一插卡就能用，什麼都不需要輸入」、「誰叫你不先看說明書」、「所以你幹嘛不用紙本」、「天才發包大臣，不要太不滿」、「就懶的共綁了，看到你說的我會摔手機」、「早上被嗆到下午，已放棄貪婪行為」、「問不切實際的it大臣」、「不能取消綁定真的很爛，綁定後才看到名額滿了，有夠爛」。

▲五倍券昨開放數位綁定，及8大部會加碼券抽籤登記。（圖／翻攝行政院振興五倍券網站）

另外，也有人發現問題點，表示「你的步驟錯了！一開始要先登入自己的資料，再選共同綁定，家人只要插入健保卡就會綁了」、「是複雜了點，我也花了一點時間才闖關成功，你步驟4好像錯了，好像是要去查詢的地方，登入你的資料後再操作」、「你說的234步驟完全都不用」。

事後，原po無奈表示，剛剛才知道後面的步驟根本走冤枉路，「但是官網這樣設計，多少人像我這樣，過了三關又走錯路的，幫我自己。」