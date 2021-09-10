為了健康少吃白米飯？營養師解惑「均衡飲食才是重點」注重食安者建議可挑選有機米

▲為了健康多吃糙米、黑米，卻忘不了白飯香甜的口感，是許多老饕面對美食的困難抉擇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

消費中心／綜合報導

近年健康意識抬頭，人人都把膳食纖維、蛋白質、維生素或礦物質掛在嘴邊，許多家庭在煮飯時，也紛紛以糙米、黑米取代過去熟悉的白米，然而做為米食大國，香噴噴又晶瑩剔透的白米，幾乎是每個人的成長回憶，更有著其他主食無法比擬的Ｑ彈香甜口感！

其實，想吃白米不用這麼有罪惡感。知名保健營養師陳怡錞表示，「無論是想要追求健康飲食、穩定血糖或更精實的體態，飲食觀念都首重營養均衡。白米主要的營養成分就是我們人體主要的能量來源『碳水化合物』，如果為了健康或健身而不吃白米這類的澱粉，導致總熱量攝取不足，反而會讓肌肉加速流失。」因此，每天食用適量的白米等澱粉，對於追求健康而言是必要的。

「白米、糙米與黑米其實都是澱粉。白米和糙米差在精製過程，糙米因爲比白米多了胚芽、米糠層，也就多了維生素B群、膳食纖維等營養，黑米則是多了相當豐富的花青素。」不過，像糙米、黑米這類沒有經過精緻加工的全穀物，因較難消化，腸胃功能較弱的人食用時要特別注意攝取少量，陳怡錞也提醒，這些全穀類由於含有較多的磷，對於需要限制磷攝取量的腎臟病病人來說，更不能吃多，應要食用白米較為恰當。

▲富有豐富纖維的全穀雜糧，對於腎功能不全者來說反而應該要避開少吃。（圖／pixabay）

熱愛白米的老饕，應該要怎麼吃才能達到均衡飲食？陳怡錞相當建議跟著國民健康署公布的「我的餐盤圖像」概念來準備，包括每餐的米飯跟蔬菜要吃得一樣多、蛋白質食物至少一個掌心、料理過程要添入一茶匙的油等，「想要有穩定且健康與身體，重點不是在於要不要吃白米，而是要均衡這些營養一起吃。只要碳水化合物能夠搭配足夠的膳食纖維、蛋白質、脂肪一起吃，就能讓血糖穩定、延緩上升，飽足感也能延長得比較久，餐與餐之間也不用再靠高熱量的零食止饑，自然也不容易血糖紊亂、容易發胖。」

▲國民健康署設計「我的餐盤」圖像，並以6句簡易口訣「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，讓民眾了解每餐應攝取的各類食物量。（圖／國健署提供）

然而，想吃白米也要懂得分等級。在注重食安的趨勢下，熱愛白米的老饕近年把目光移到愈來愈熱門的有機米。陳怡錞解釋，白米與有機米的營養價值差異不大，不過從食安角度來看，有機米講求不使用農藥、化學肥料，以友善土壤的角度種植，對環境以及人的健康來說都更有保障，「選購時要認明台灣有機農產品、慈心有機驗證等標章，選購回家保存時，開封後需密封、放在陰涼處，並盡量在一個月內吃完，如果食用期需拉長，就得把米冰在冷藏，避免變質、長出米蟲。」陳怡錞最後再強調，澱粉對於人類來說真的有其重要性，不吃澱粉不僅會讓脂肪燃燒不完全，也會造成身體壓力賀爾蒙、皮質醇增加，進而影響性賀爾蒙，導致內分泌失調甚至月事不來。過去還在避吃白米澱粉的民眾，現在終於可以安心地多扒幾口白飯！

▲選購國產有機米，應注意包裝上是否有「有機驗證」等標章。（圖／品牌提供，下同）

長期致力於推廣米食營養與健康觀念的「中興米」，深信「吃可以改變這個世界」——這句出自於全球環境保育名人珍古德的理念，特別選在台東縣花東縱谷南段，與台東地區農會合作以「契作方式」提供優良稻種育苗予當地農民栽種並保證收購，以種植技術協助農民提高收入外，耕作全程也採用近年崇尚的有機栽培方式，除了選好土壤、水源未受污染的適栽區種植有機米，耕作過程中團隊也堅持不使用化學肥料、農藥及生長調節劑，力求以有機肥滋養天然的土地、以友善自然農法及產製全程控管的思維設立無污染標準。

有鑒於過去採收後的烘乾作業，多以柴油、煤油為燃料，暗藏造成環境污染的隱憂，中興米亦特別改以回收利用稻穀精製下來的粗糠為燃料，大大減低農作浪費，同步跟進節能減碳的趨勢，更是為整個地球盡一份心力。

▲好山好水的台東縱谷，是許多優質在地好米的出產地，中興米「優選有機米」亦選擇這裡的無污染土地，以有機技術嚴謹栽種。

▲長年投入有機耕作技術的中興米推出「優選有機米」，即日起在全台家樂福獨家販售。

健康的土地自然養出產值提升、顏值晶瑩剔透、細嚼起來口感Ｑ彈飽滿也透出自然香甜風味的優選有機米。從技術團隊到辛勤的農民，多年付出的背後體現了對土地與人的點滴關懷，而飽滿豐碩的成果不僅帶動地方的永續經濟，也都如實呈現在有機米絕佳的風味與口感上。通過慈心有機認證的中興米「優選有機米」，目前於全台家樂福獨家販售，讓所有白米狂熱者都能就近買到來自台東縱谷的天然美味，讓全家人的舌尖從米飯的淡淡甜味中，感受好山好水的純淨滋味。

▼知名保健營養師陳怡錞。（圖／翻攝於官網）