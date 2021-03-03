大寶寶有福了！美式賣場上架XXL拉拉褲　爸媽興奮到模糊：「這裡最便宜！」

▲知名美式賣場開賣幫寶適一級幫拉拉褲XXL尺寸，引起爸媽們熱烈討論。（圖／網友提供、請勿翻攝，下同）



消費中心／綜合報導

知名美式賣場一直是許多家有小小孩爸媽買尿布賣場的首選，其中又以日本製的幫寶適一級幫紙尿褲、拉拉褲，特別受到爸媽們的青睞。然而在媽媽群組裡，每次最常被討論到的問題之一，就是「為什麼買不到大尺寸XXL一級幫拉拉褲？？」日前網路媽媽社團就有爸媽開心通報，好市多終於開賣一級幫拉拉褲XXL，讓家有大寶寶的爸媽們超興奮。一位網友就在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文表示「之前一直很煩惱大寶的XXL不好買⋯⋯因為好市多買是最便宜的，現在大小寶的尿布都可以在好市多直接解決，不用分開買」，感謝好市多造福廣大的腿褲寶、大肚寶，或是還沒準備好戒尿布的大寶寶們。

▲過去賣場架上只會出現M～XL的尺寸，現在終於開賣XXL，讓家有大寶寶的爸媽超興奮。



這幾年國內外越來越多研究發現，呼籲爸媽幫寶寶戒尿布時，最重要的是「等孩子自己準備好」，讓家長們對XL、XXL尺碼以上的拉拉褲需求越來越高，除了尿布本身尺寸變大，更重要的是可吸收的尿液量也變高，更符合大寶寶的需求。另外，寶寶越長大、活動力越強，如果尿布穿起來容易卡卡的，或是不夠透氣，也會讓小朋友一整天都覺得不舒服。日本製的幫寶適一級幫拉拉褲主打超彈力的透氣腰圍，還有超透氣的內外表層，讓寶寶不管怎麼大動作都還是很舒服，也難怪有一群死忠爸媽直呼「寶寶用過就回不去了」。

家裡有大寶寶的爸媽們得知好市多開賣一級幫拉拉褲XXL尺寸，也開心地上網分享「這尺寸超級稀少，之前只能靠集點活動換」、「終於有XXL了！女兒不戒尿布還怕買不到便宜的」、「終於有大size的拉拉褲了，家裡的大屁屁小孩很需要啊」。更有網友已經手刀搬貨並回報「星期日也去買了，真的便宜」，這串討論底下也釣出不少拉拉褲愛用者分享「拉拉褲好穿又方便，對新手爸媽來說是救星」、「拉拉褲真的是外出必備啊啊啊啊」。

▲▼日前有網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文表示「前兩天去好市多發現有賣拉拉褲XXL」這串討論底下也釣出不少拉拉褲愛用者分享。（圖／翻攝自FB《Costco好市多 商品經驗老實說》）



幫寶貝挑選尿布，最重要的當然是舒適度，幫寶適拉拉褲以「輕鬆穿脫」與「舒適透氣」的特性廣受消費者青睞，日本製幫寶適一級幫拉拉褲的熱潮從日本到台灣絲毫不減，全新升級的拉拉褲360度超透氣，透氣腰圍跟內表層超舒適，屁屁乾爽不悶熱，讓寶貝不再紅屁屁；就有網友回覆表示「拉拉褲真的外出使用很方便，這款的鬆緊也不太出現痕跡在寶寶腰上」、「拉拉褲方便好用～愛用者+1」，除此之外，幫寶適獨有的超吸收設計，可以快速吸收並預防溢漏，不再擔心炸屎悲劇崩潰現身眼前，好穿好脫的拉拉褲讓好動的寶寶可以舒服活動，有舒適的彈力腰圍，寶寶半夜翻來覆去也不怕，更舒適的觸感輕鬆睡過夜。

▲有網友回覆表示「拉拉褲真的外出使用很方便，這款的鬆緊也不太出現痕跡在寶寶腰上」。