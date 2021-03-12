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美式賣場幫寶適拉拉褲睽違一年再特價　破天荒L～XXL尺寸同步優惠造福爸媽

▲▼幫寶適,拉拉褲,好市多,美式賣場。（圖／網友提供）

▲知名美式賣場今天一早就出現排隊人潮，且定睛一看，幾乎都是家庭客，原來是睽違一年終於又出現的幫寶適拉拉褲年度優惠。（圖／網友提供、請勿翻攝，下同）

消費中心／綜合報導

以商品選擇多、高CP值等特色聞名的知名美式賣場，今天一早就出現排隊人潮，且定睛一看，幾乎都是家庭客，原來是睽違一年終於又出現的幫寶適拉拉褲年度優惠，去年的拉拉褲特賣已經讓美式賣場擠滿人潮、瘋狂「下架」拉拉褲，買到的人直呼划算，也讓來不及上車的人扼腕不已。今年度的拉拉褲3/12～3/21優惠，從L到XXL尺寸的拉拉褲每箱都現折70元，買一箱就等於省了快要逼近一餐的花費，買越多省越多。特別是這次首次有XXL版本拉拉褲，讓家有大寶寶的爸媽們又驚又喜，直呼：「終於可以跟到這波優惠了！」

▲▼幫寶適,拉拉褲,好市多,美式賣場。（圖／網友提供）

▲從L到XXL尺寸的拉拉褲每箱都現折70元，買一箱就等於省了快要逼近一餐的花費，買越多省越多。（圖／網友提供、請勿翻攝，下同）

幫寶適拉拉褲一直是美式賣場的熱賣品項，只要一上架就會引發搶購潮，做年度折扣時更是不塞滿推車不罷休，由於美式賣場主打高CP值，對於三天兩頭就要買尿布的爸媽來說，來一次賣場就可以用優惠的價格把尿布囤好囤滿，真的是再方便不過了，天天都要用上好幾片的尿布，長時間累積下來也是一筆可觀的數字，終於等到幫寶適拉拉褲再祭優惠，甚至還加碼上架不好買的XXL尺寸，網友紛紛表示「終於特價大寶尿布了」、「XXL超難買的！馬上囤貨」、「我們家的腿褲寶雖然不到兩歲，但穿XL已經要爆炸了，終於有XXL了」、「終於出大尺寸了！」更有不少網友直接tag親友「買起來囤」、「日本製的幫寶適拉拉褲穿起來真的不一樣，寶寶不管怎麼動來動去都不會說尿布卡卡」。

▲▼幫寶適,拉拉褲,好市多,美式賣場。（圖／網友提供）

▲▼終於等到幫寶適拉拉褲再祭優惠，甚至還加碼上架不好買的XXL尺寸，網友紛紛表示「終於特價大寶尿布了」、「XXL超難買的！馬上囤貨」。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

▲▼幫寶適,拉拉褲,好市多,美式賣場。（圖／網友提供）

日本製的幫寶適一級幫拉拉褲主打360度超透氣內外表層加上彈力腰圍，柔軟舒適，屁屁乾爽不悶熱，減少紅屁屁的機率，寶寶怎麼動都不怕，尤其是寶貝開始會站會跑的時候，好穿好脫的拉拉褲讓寶寶不管怎麼都都舒服，難怪有許多用過的爸媽紛紛留言「拉拉褲好用」、「是新手爸媽的救星」、「大寶最近在外面超難用黏貼型，這對大隻寶寶很好用，看到快痛哭流涕啦」。

▲▼幫寶適,拉拉褲,好市多,美式賣場。（圖／網友提供）

▲這次從L到XXL尺寸全都擺在你眼前。（圖／網友提供、請勿翻攝，下同）

美式賣場幫寶適一級幫拉拉褲已在全台14家好市多熱賣中，超划算的優惠價首日就吸引眾多人潮，特價時間從即日起～3/21，地方爸媽可要抓緊時間手刀搶購，畢竟世界上最遙遠的距離，不是生與死，是錯過上一次幫寶適一級幫拉拉褲特價，後悔莫及的情緒，都跟錢包裡飛走的錢錢一樣無法挽回，特別是這次從L到XXL尺寸全都擺在你眼前，怎麼能不緊握緣分，把天下爸媽心中的夢幻逸品帶回家。

▲▼幫寶適,拉拉褲,好市多,美式賣場。（圖／網友提供）

▲美式賣場幫寶適一級幫拉拉褲已在全台14家好市多熱賣中，超划算的優惠價首日就吸引眾多人潮。（圖／網友提供、請勿翻攝，下同）

如果家中有小寶寶還在使用黏貼型尿布，好市多線上購物也有折扣100元喔。

傳送門：https://lihi1.com/GG5D9

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幫寶適拉拉褲好市多美式賣場

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