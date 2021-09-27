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無懼綠營抹紅　朱立倫：兩岸建立溝通管道對民眾有利

▲▼國民黨主席選舉開票,朱立倫當選新任國民黨黨主席,晚間抵達中央黨部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席選舉25日結束，由前主席朱立倫回鍋當選，中共總書記習近平也發賀電祝賀。針對綠營再次祭出抹紅戰術，朱立倫回應，民進黨就是逢中必反，他強調，兩岸溝通管道若能重新建立，將來對台灣民眾是有利的。

民進黨高度關注這次國民黨主席選舉結果，因為朱立倫不但在2015年5月以「國民黨主席」的身份與習近平會面，同年11月更以「總統參選人」的身份，進入白宮及國務院，是國內少數兩岸、美方通吃的政治人物。

習近平於北京時間26日9時循例發賀電祝賀朱立倫，並呼籲國共兩黨未來應繼續堅持共同政治基礎。朱立倫回覆表示，期盼今後兩黨在「九二共識」、「反對台獨」基礎上求同尊異，增進互信融合，加強交流合作。

朱立倫說，習近平賀電內容就是在講九二共識、反對台獨，他回電的內容也是如此，民進黨就是逢中必反，兩岸溝通管道若能重新建立，將來對台灣民眾是有利的。

至於部分外界聲音質疑國民黨回覆給習近平的賀電當中，年份為何是寫110年，而未提及民國二字。朱立倫辦公室表示，這是遵循往例，且對岸來文中也沒有提到「中華人民共和國」等我方不會接受的字句，這正是「一中各表」的具體體現。

朱辦反問，民進黨連在自己國土舉辦的國慶相關活動上，都不願放上中華民國幾個字，近期行政院也說要用「台澎金馬關稅領域」加入CPTPP，東奧台灣正名時民進黨也說不可行。朱辦指出，民進黨一邊消費中華民國，同時又想消滅中華民國，這種惡劣的兩面手法，人民都看在眼裡。

▼朱立倫覆電習近平。（圖／國民黨提供）

▲▼朱立倫覆電習近平。（圖／國民黨提供）

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