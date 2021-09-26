「國民黨把中共賀詞奉為圭臬」　簡舒培：習如來賜給朱悟空的緊箍咒

▲國民黨主席朱立倫與中共總書記習近平2015朱習會。（圖／國民黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

前新北市長朱立倫昨（25日）當選國民黨主席，中共國家總書記習近平今（26日）上午發出賀電恭喜，朱立倫稍早也覆電表達感謝。對此，台北市議員簡舒培表示，823紀念日時朱立倫跑到金門懷念「反共」，收到賀電，卻像收到聖旨般開心，「猶如如來佛祖給孫悟空帶上緊箍咒，就是要國民黨乖乖聽話。」

朱立倫當選新科國民黨主席，習近平今上午發出賀電表示，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政基礎上良性互動，加強合作。朱立倫稍早覆電向習近平表達感謝，並表示期盼今後兩黨在「九二共識」、「反對台獨」基礎上求同尊異，增進互信融合，加强交流合作。

簡舒培26日在臉書發文指出，共產黨送給國民黨主席的賀詞，猶如如來佛祖給孫悟空帶上緊箍咒，就是要國民黨乖乖聽話，奉為圭臬，國共二黨無視台灣民意，繼續拿「九二共識」欺騙台灣人民，不敢談習近平「九二共識」的最終是一國兩制，「賀電就像習如來賜給朱悟空的緊箍咒。」

簡舒培表示，今年823紀念日時，當時正在選黨主席的朱立倫跑到金門懷念「反共」，當選後收到習近平的賀電，卻把「反共」當作過去式，像收到天朝聖旨般開心的不得了，更向共產黨抱怨民進黨，無疑是把老共當成老大，「國民黨根本成為向老大尋求協助的細漢ㄟ，真是可悲又可笑！」