朱立倫覆電習近平「去民國」　王定宇：可換乖寶寶貼紙

▲2015年朱習會，時任國民黨主席朱立倫與中共總書記習近平會面。（圖／國民黨提供）



記者黃巈禾／台北報導

中共總書記習近平26日發賀電恭喜朱立倫回鍋接任國民黨主席，而朱立倫也覆電，但日期部分卻沒有「民國」二字，僅寫「110」，引發爭議。對此，民進黨立委王定宇諷刺，「習大大，中國國民黨這樣乖不乖巧？體不體貼？至少可以換一枚乖寶寶貼紙吧！」

王定宇26日在臉書表示，中國國民黨好不容易等到了中國共產黨習大大的「賀電兼指令」，立馬乖巧地回函，這封回函完全看出中國國民黨對中共的體貼、乖巧，「習大大一定要好好嘉勉一番喔！」

至於乖巧、體貼，王定宇列出三點，包括：一、國民黨只敢和中共一起罵台灣政府，不敢絲毫提及中國在外交、軍事、防疫、農業的處處霸凌台灣；二、國民黨只會附和中共的「一中」和「反台獨」，朱立倫講九二共識，卻不敢說「各表」，也忘了習近平2019年1月2日已定調「一國二制」是實踐「九二共識」的路徑，忘了按照中國反分裂法，「台灣」和「中華民國」都是「台獨」，朱立倫反而迎合武力威脅台灣的中共「反台獨」，反對台灣人民合法的政治主張，甚至是台灣的主流民意。

而第三點，王定宇指出，「110年是令和？昭和？中華民國？」中國國民黨選舉老是嚷嚷「捍衛中華民國」，但一面對中共，馬上讓「中華民國」消失不見，毫不猶豫，這就是朱立倫的「捍衛中華民國」嗎？

▼習近平恭喜朱立倫當選黨主席，賀電內容提到九二共識、反對台獨，為國家謀統一。（圖／國民黨提供）



▼朱立倫覆電習近平的內容提到，在九二共識、反對台獨上求同尊異，年份僅寫「110年」，沒寫「民國」。（圖／國民黨提供）



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