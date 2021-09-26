「朱立倫回習近平未替台灣發聲」　民進黨：以為是中共附隨組織

▲國民黨新任主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

有關國民黨主席朱立倫回應中共總書記習近平賀電一事，民進黨26日下午表示，沒看署名還以為是中共的附隨組織所發的文，面對「共謀國家統一」的說法，絲毫沒有替台灣主流民意發聲的勇氣。

民進黨表示，任何一個民主國家的政黨，都不會太期待收到來自專制國家領導人的賀電，唯有國民黨如此引頸期盼，而朱立倫只在乎能否符合北京當局的期待和肯定，卻不在意台灣主流民意對國民黨的觀感。

民進黨指出，中國破壞區域和平穩定以及兩岸現狀，從美日等多國峰會，到G7領袖峰會，已經是清晰的國際共識，可是朱立倫在回應習近平的賀電中，只把兩岸關係情勢嚴峻的問題完全歸咎民進黨，公開與中共相互唱和，國民黨這種作為只檢討自己人、被害人，不責怪加害人十分無理。

民進黨強調，朱立倫作為新任黨主席不僅了無新意，更讓對他期待的人失望，沒看署名，還以為是中共的附隨組織發的文，這真的是一個民主國家政黨主席的言論？

民進黨表示，朱立倫選前批判競爭對手張亞中「紅統」，試圖讓人以為朱主席當選後會走出別於以往陳舊的國民黨兩岸路線，也從黨主席選舉過程中的激進化走回中道，但選後對於習近平賀電的「共謀國家統一」的說法，朱立倫卻絲毫沒有為台灣主流民意發聲的勇氣。

民進黨重申，台灣社會的主流民意十分清楚，就是維護台灣主權與民主自由的生活方式，這樣的現狀不容改變；就兩岸關係而言，台灣多數民意拒絕「一國兩制」與「九二共識」，也不能接受中共以片面終止兩岸交流、國際打壓與軍機繞台，來破壞兩岸和平穩定現狀。

▼朱立倫覆電習近平。（圖／國民黨提供）

