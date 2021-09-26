朱立倫覆電習近平　陸委會批：不應迎合對岸主張

▲2015年朱習會。（圖／國民黨）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共總書記習近平26日向國民黨新任黨主席朱立倫發出賀電，朱立倫也隨後覆電。對此，陸委會下午表示，朱立倫甫當選國民黨黨主席，更應充分掌握台灣主流民意，不應昧於事實、迎合對岸主張，「這種黑白不分的說法反映其所帶領的國民黨，將自甘成為中共對台統戰分化的頭號對象。」

陸委會提到，政府堅定維護台海和平現狀，北京當局持續對我軍事外交威嚇打壓，一再破壞台海現狀、拒絕溝通，強迫我方接受其矮化台灣的政治主張，是造成兩岸情勢緊張的主因，更是台灣面對最大的風險挑戰根本，當前國際社會與台灣人民均已對此提出強烈質疑與反對。

▼習近平發出賀電。（圖／國民黨）



陸委會指出，朱立倫甫當選國民黨黨主席，更應充分掌握台灣主流民意，不應昧於事實、迎合對岸主張，甚至把中共製造台海緊張、破壞現狀的惡劣行徑，歸咎於民進黨政府，「這種黑白不分的說法不僅反映其所帶領的國民黨，將自甘成為中共對台統戰分化的頭號對象，也等同預告國民黨未來的兩岸政策，將和台灣民意愈行愈遠。」

陸委會提到，台灣的未來是由2350萬台灣人民所決定，在野黨應理解中共強制定義下「一中原則」的「九二共識」，已明確否定我國家主權，一再以此為前提與中共互動，完全無法獲得台灣民意的支持，「唯有透過政府處理涉及公權力與政治議題的兩岸事務，才能確保國家最大利益。在野黨任何交流事項必須合於政策與交流法規，並與政府共同團結捍衛國家主權尊嚴與台灣整體利益。」

陸委會強調，台海和平符合區域各方利益，推動兩岸良性互動發展亦是雙方共同責任，「北京當局正視兩岸現實、認真思考『和平、對等、民主、對話』的互動關鍵，方有助雙方健康正常交流與民眾福祉保障。」

▼朱立倫覆電。（圖／國民黨）

