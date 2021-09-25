台南孔廟為小一新生點硃砂啟蒙　黃偉哲：期許小朋友在學識陶冶下平安長大

▲2021台南孔廟文化節「啟蒙大典硃砂啟智」儀式25日登場，台南市長黃偉哲親自為小一新生點硃砂、啟智慧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2021台南孔廟文化節「啟蒙大典硃砂啟智」儀式25日登場，台南市長黃偉哲親自為小一新生點硃砂、啟智慧，期許小朋友們經學識陶冶，各個成為文化之都未來的文人雅士、國家的中流砥柱。





黃偉哲表示，在教師節來臨的前夕也就是孔子的誕辰，台南孔廟的傳統就是由首長來替小學一年級新生在虎口點上硃砂，象徵未來好好讀書、金榜題名，每年報名都很踴躍，顯示家長對孩子的殷殷期盼，實在讓人感動，祝福各位優秀的小朋友都聰明、快樂、平安長大。而校長、老師們最近也非常辛苦，除了作育英才，近期更忙於照料關心同學施打疫苗的情形，黃偉哲也感謝老師們的辛勞，並祝福教師節快樂。





2021台南孔廟文化節以「蒲牢鐘響」為主題，孔廟鏞鐘樂器的鐘鈕上，有龍生九子之中的「蒲牢」神獸趴附著。「蒲牢」形體似龍，而體小，性好鳴叫，負責報時，傳遞信息。鐘上的獸鈕，即是吊起銅鐘的那個環，神獸蒲牢蜷捲成環，四肢分據兩端，龍頭匍匐。古人總期盼鐘聲遠播，於是有了蒲牢神獸狠狠發威，將敲鐘者的心思與祝禱徹響天下，迴盪人間。期待「蒲牢鐘響」讓台南孔廟的鏞鐘持續傳響，延續教育學習的理念。

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啟蒙儀式由以成書院禮生引領市長、新生及家長走過「禮門」進入大成殿行啟蒙禮後，由市長親手為新生點硃砂，再引領新生及家長行「義路」、遊「泮池」，完成所有儀式的新生還能收到市長親贈的「聰明包」作為祝福。市議員陳怡珍、蔡筱薇今日也到場共襄盛舉。





文化局表示，國定古蹟台南孔子廟修復工程已完工，本次修葺距離上次大修已逾30餘年，範圍涵蓋將近整個園區，修復工程深具時代意義。近年孔廟區內多株老樹植栽因故凋零，因此財團法人台南市孔廟文化基金會也特別規劃在9月28日（星期二）秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮後舉辦植樹祈福紀念。



2021台南孔廟文化節於9月的每個周末都規劃有精彩多元的活動，設計兼具傳統與當代趣味的手作DIY、六藝體驗課程及寓教於樂的「孔廟知識王」，讓親子一起互動學習。