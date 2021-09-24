台南藍綠都要求市府成立體育局　黃偉哲：會審慎考慮

▲台南市體育處真的需要升格成為「體育局」，台南市議會國民黨團感謝黃偉哲市長回應國民黨團多年努力，也很高興民進黨團支持認同此一訴求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市體育處真的需要升格成為「體育局」，台南市議會國民黨團從10多年前縣市合併起，就疾呼要成立體育局全力栽培基層選手，無奈前市長賴清德長期漠視，國民黨團議員23日再度聯手要求成立體育局，國民黨團感謝黃偉哲市長回應國民黨團多年努力，也很高興民進黨團支持認同此一訴求。

國民黨團書記長李中岑指出，體育是一個非常弱勢的族群，台南市長期以來沒有一位從基層選手出身的民代，所以從當選第一天就立志要成為一名專業的體育議員，從選手比賽經費預算、選手相關福利、成立獨立的體育局，不再附屬教育局的爭取從沒放棄，上一屆大會更邀集無黨聯盟議員加入國民黨團議員，共同提案比照六都編制將體育處升格為體育局，感謝黃偉哲市長力挺她一路走來的心聲和努力。

王家貞說，強國必先強身，無畏疫情東奧讓大家看到，中華民國台灣選手優異精采的表現，台南市體育處工作繁雜人力嚴重不足，非常有必要分離成為獨立的體育局，看看23日大會審議的15個墊付款案，體育處就占9個，顯見升格體育局的重要性。

蔡淑惠表示，教育局本部有225名員工，不包括體育處的47名員工，47人負責全市近3百間學校的體育場館設施興建及修繕，不焦頭爛額才怪，這次大會審議通過的1.2億元的墊付案，也要有人力才能執行，體育處如果不升格，堆的提案，連帶的也會壓垮教育局，很高興黃偉哲是長不但心動還行動。

林燕祝說，體育處每年預算都非常多，但執行的成效都被各界批評，要不就是一個體育場館修繕，可以拖了好幾年還在原地踏步，主要原因就是人力嚴重不足，就算外包也無法好好監督，現在體育問題各界重視，終於讓體育處絕地逢生升格為體育局，也是大家樂見。

洪玉鳳曾擔任十多年的田徑委員會主委，她說台南市體育場館老舊問題嚴重，中央雖然給資源，但體育處的人力和層級根本無法負荷，更無力主辦全國賽事，基層選手沒有充分表現的機會，現在體育處要升格為體育局，相信未來主辦全國賽事的機會會越來越多，選手將有越來越多磨練。

尤榮智也說，體育處預算這麼多，但執行消化能力非常差，看看溪北，一堆老舊的體育場館排隊等待維修，等阿等地一年又一年就這麼過去了，大家都期待體育處層級提升，希望成立體育局後執行效率有能跟著大幅提升。

李鎮國表示，很高興體育處終於要升格為體育局，請黃偉哲市長也別忘了曾經答應，若中央能補助安南區國民運動中心和新營國民運動中心預算，將用市府預算興建永康國民運動中心，現在中央已決定補助安南和新營區，永康市民等著黃偉哲市長承諾。

蔡育輝指出，他曾擔任台南縣游泳、土風舞、柔道委員會主委，新營區籃球、高爾夫球、撞球主委，長期陪著體育選手到處征戰，看著台南體育處人力不足專業度更不足，推廣經費又常常捉襟見肘，深知升格體育局的必要性，國民黨團和無黨提案在上次大會要求成立體育局，這次大會一開議又重申成立體育局才能找回台南榮光，很高興黃偉哲市長立刻回應，誠摯希望未來體育局成立後真能帶動台南市蓬勃的體育風氣，並讓基層選手有更多磨練成長的機會。