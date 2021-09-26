侯友宜感謝江啟臣承擔艱困時刻　恭喜朱立倫當選

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨前主席朱立倫回鍋擔任黨主席，新北市長侯友宜26日受訪時除了感謝黨主席江啟臣在艱困時刻承擔，也恭喜朱立倫當選，對於張亞中和韓國瑜的支持者會不會有「出走潮」，他強調選舉是一個過程，結束後一定要團結。

對於是否有打電話恭喜朱立倫，侯友宜表示，非常謝謝在這一段競選期間，所有候選人為了黨，願意出來努力做事，這樣的一個辛苦，都深表感謝，尤其要特別謝謝江啟臣在國民黨最艱困的時候，無私的奉獻承擔，一棒接一棒延續下去；也特別恭喜朱立倫當選主席，每個人在工作崗位上要扮演好自己的角色，大家團結為國家、為社會、為人民努力做事，這本來就是他原有的初衷，一起努力做事，讓台灣、讓人民生活更好。

針對綠營解讀朱立倫慘勝以及「亞中粉」和「韓粉」會不會有出走潮，侯友宜指出，選舉是一個過程，難免大家有不同的想法和的理念，過程當中做了一個選擇，選擇完了回歸就是要團結一起面對，尤其只要是人民所要的，國家團結、社會安定這樣的方向，大家就攜手合作，努力的朝人民、大家的期待，好好的做事。

至於有無計劃進入黨務系統或成為主席的副手，侯友宜回應，怎麼為人民和國家做事才是最重要，市長有市長的角色，黨務有黨務的角色，每個人要分工而合作，把自己的角色扮演好，一定要朝人民所想的、所要的努力做事，今天身為一個市長，人民期待市長好好努力為新北市防疫做好、市政做好，把這樣一個工作做好，就是對人民、對國家最好的選擇，「我會好好的努力，在市長工作崗位上全力以赴」。

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