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22年老牌「台灣法學雜誌」驚傳倒閉　辦公室現況曝光

成立超過20年的「台灣法學雜誌」驚傳無預警倒閉，訂戶求償無門，在官網臉書留言也無人回應。（圖／截自「台灣法學雜誌」臉書）

▲成立超過20年的「台灣法學雜誌」驚傳無預警倒閉，訂戶求償無門，在官網臉書留言也無人回應。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

1999年創立的台灣本土最老牌法學雜誌「台灣法學雜誌」，因為內容及深度詳實，在眾多法學雜誌中獨樹一格，許多資深司法官、司法機關、大學法律系所、各大圖書館，都是長期忠實訂戶，但日前驚傳歇業，員工和訂戶求償無門，法界為之愕然，法院和北市府勞動局均已介入處理。

「台灣法學雜誌」創刊後數度易主，最後由法學期刊界名人田金益接手，不料田男去年9月17日罹癌過世後，財務日益困難，社內多名股東均無人願意接手，終於走上倒閉之路。

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「台灣法學雜誌好像倒了！」法學界7月起耳語不斷，本來每月固定發行的「台灣法學雜誌」，6月14日在臉書官網登出端午節出刊訊息後，從此彷彿人間蒸發，官網無人管理，不少訂戶留言抱怨等了兩個多月的雜誌，都「中元節了」仍音訊渺茫，社方也未回應留言，辦公室無人接聽電話，發行超過20年的雜誌竟成夢境一場！

訂戶「Ann Lee」在臉書留言指出：上司法網站看了近期裁判書，雜誌社從今年6月就開始房租欠繳，還積欠了員工薪資、水電費等，現已停止營業且無員工上班，而公司法定代理人去年9月就過世，房東、員工聲請一堆支付命令都拿不到錢了，「我們這些訂戶約莫也是涼了！」

另位臉友「周周」也抱怨，白天上班時間打公司電話接總機也沒人接，另一位臉友「Anthony Chang」留言附和，指公司的臉書、email、電話都沒人回應，狀況真的不樂觀！記者數次致電台灣法學雜誌社，一樣無人接聽。

「台灣法學雜誌社」位於台北市武昌街「慶昌大樓」5樓，現已鐵門深鎖、人去樓空。（圖／張文玠攝）

▲「台灣法學雜誌社」位於台北市武昌街「慶昌大樓」5樓，現已鐵門深鎖、人去樓空。（圖／CTWANT提供）

記者實地走訪位於台北市中正區武昌街的「台灣法學雜誌」社址，向一樓的保全伯伯說明來意，伯伯無奈地說：「雜誌社一、兩個月沒人來，辦公室大門都鎖上了」、「找不到人，連法院的信都退回了！」附近辦公室的律師事務所人員，則表示以前常看這本法學雜誌，還一邊搖頭、一邊說：「現在這樣，很遺憾！」

「台灣法學雜誌」員工們，包括余姓行政副總編、陳姓辦公室主任、陳姓執行編輯等多位員工，已向台北地院聲請支付命令，希望社方能結清積欠薪資。據了解，員工欠薪問題，已逐步進入勞資調解和仲裁階段，員工希望盡速解決，但都表示不便受訪。

此外，劉姓、閔姓房東也向法院遞狀陳述，指「台灣法學雜誌」社6月起就沒繳房租，連大樓管理費、清潔費、水電費都沒繳，希望法院盡速指派清算人處理債務問題。

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