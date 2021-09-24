「莫德納粉」慌了！千萬人已打第1劑…67萬人無奈加選AZ

▲第1劑新冠疫苗覆蓋率已破5成。（圖／新北市政府提供）

圖文／CTWANT

目前全台新冠疫苗第1劑接種率已超過1000萬人，但一開始未勾選AZ疫苗、想等莫德納疫苗的民眾，若無第九類資格的話，恐怕還是無法確認可接種時程。指揮中心表示，已有67.2萬人加選AZ疫苗，建議民眾可以再加選高端、BNT等廠牌。

國、高中校園BNT前（22日）開打，將讓已破50％的第1劑疫苗接種率再度拉升。指揮中心發言人莊人祥表示，緊接著第9、第10期提供BNT和高端疫苗。接下來BNT疫苗將會從第9類40歲以下開放第10期開打；若量夠的話就從64歲以下逐年齡往下開放。

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▲莫德納疫苗。（圖／達志／美聯社）

不過，自從初次開放民眾在登記平台勾選疫苗廠牌，就有很多民眾避開AZ只選莫德納，卻到現在都不知何時能打到第1劑疫苗；有些民眾盼望政府能按照一開始說的依年齡層施打，沒想到BNT到貨卻又跳過青壯年中生代，反而讓國、高中生優先施打。

指揮中心7月19日開放民眾加選意願登記之前，18至22歲已可接種AZ疫苗，並已可登記接種第2劑；7月19至9月23日加選AZ的民眾則增加了67.2萬餘人，為了能早日打到莫德納，已改變心意。

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