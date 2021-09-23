教部喊紓困5萬大學生　打工妹申請失敗：只好向父母要生活費

▲許多大學生都會申請就學貸款支應學費，因此只要能找到打工機會支應生活費，就有可能不向父母伸手要錢，經濟獨立。（圖／CTWANT提供）

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新冠肺炎疫情對全民造成衝擊，大學生「打工族」生計也受影響，行政院長蘇貞昌在六月宣布將大專生納入紓困4.0預算，並且「從寬、從簡、從速」審核，卻傳出部分大學抱怨紓困審查有困難，乾脆沿用過往「家戶所得資料」作為審查依據，但如此一來反而讓中斷工讀的學生領不到紓困金。

這次教育部大手筆編列5.2億元預算，提供5萬多名本國大專（含大學研究所、五專後兩年）學生同步申請紓困，有實際需求者涵蓋「緊急紓困助學金」1.8萬和「校外住宿租金紓困補貼金」5400元，每人最高可獲23400元。

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▲行政院長蘇貞昌宣佈推出紓困4.0預算，其中也編列5.2億元預算力推「大專生紓困案」。（圖／CTWANT提供）

防疫指揮中心日前採納綠營「英系」立委建議，將18-22歲大專學生納入BNT疫苗的第二施打順位，卻因打亂原先疫苗接種年齡排序，遭打不到第一劑BNT的民眾痛批根本是「討好首投族」，如今蘇揆又在紓困4.0預算中，大手筆編列5億多元預算，宣布將對大學生提供「紓困」，也再度引發聯想。

儘管教育部宣稱該方案為協助辛苦打工的大學生渡過難關，但各大學因無法與勞動部資訊系統勾稽查核，校方憂心審查從寬，日後恐遭審計部門「秋後算帳」；因此還是有不少大學要求申請者，必須提出包括載明失業或減班休息之家庭成員的戶口名簿資料、非自願失業或減班休息等佐證文件，要申請租金補助也必須準備所租房屋建物登記第二類謄本等等，也讓不少有意申請的大學生打退堂鼓。

「我一直在學校內打工，但上學期學校開始視訊上課後，在校打工機會就沒了，後來聽說政府要對打工大學生紓困，我備齊文件提出申請，後來學校審核後都以父母都有工作，非中低收入戶等理由，告知獲紓困機會不大，我只好再向父母伸手要生活費」一位在南部某國立大學就讀的H女同學忿忿不平地說。

H同學說，因不想再當靠爸族，從唸大學起生活費就自己賺，雖然半工半讀辛苦，但能減低父母經濟負擔也很自豪。但當她申請教育部的大專生紓困案，沒想到審查第一關就出局，承辦人員還問她「妳又不是中低收入戶子女，幹嘛申請」，卻完全不關心不能打工、完全沒收入的事實，讓她有點生氣「怎麼與教育部說的不同」？「我成年了，工讀機會沒了，沒收入，為何不能申請紓困？」。

▲屏東大學學務長黃名義指出，學校已經配合教育部要求，從寬審核「大學生紓困」申請案，但學校必須依法行政，因此還是設有「家戶所得」審查門檻。（圖／CTWANT提供）

針對H同學的疑問，校方也很無奈，一位大學學務處行政人員私下透露，或許是教育部喊出「大學生紓困」名詞太吸引人，過去幾個月查詢紓困的學生不少，但政府在新冠疫情期間，已陸續針對弱勢學生發放的補助金，嚴格說來，紓困與大學生是否受疫情衝擊、打工機會中斷，並無必然關連性。

據了解，不少大學都根據教育部頒佈紓困申請須知，明訂紓困必備資格就是「須為中低收入戶家庭弱勢生」，而要符合該標準，家中就不能有1千萬以上價值房產，因此，家中若是有房的大學生，只因工讀機會中斷，就算拿到，要領紓困機會也微乎其微，也讓不少有需要的大學生，感嘆大學生紓困看得到卻吃不到。

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