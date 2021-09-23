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「4星座」中秋後旺翻！受財神爺眷顧「財運翻倍」　數錢到手軟

▲▼廟,彌勒佛,財神,錢。（圖／翻攝自pixabay）

▲中秋一過「4星座」將受到財神爺眷顧。（圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

中秋4天連假結束，許多人收心上班，等待政府將發放的五倍券和各種加碼票券，再外出好好賞玩一番。而中秋節後又有哪些星座特別受到財神爺眷顧呢？一起來看看命理師艾菲爾，替大家整理出的中秋後財運爆棚的4個星座，找找自己是否有上榜吧！

塔羅專家艾菲爾老師在臉書粉專「塔羅牌老師艾菲爾」中，參考了太陽和上升，整理出了4個中秋後財運滾滾來的星座，一起來看看並恭喜他們吧！

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第4名、雙魚座

火星在你的奴僕宮加持，讓你在工作上有所晉級。過去那種為錢奔波、被經濟壓力追著跑的日子終於能得到緩解；無論是工作上的正財，或是投資理財的偏財，都能轉虧為盈，業績與收入都能有不錯的提升。中秋後雙魚座的朋友工作運上升、財運更是勢如破竹，就連路過買張彩券都能幸運中獎，可說是正偏財旺到老天都無法忽視了。財運旺旺，想守住財庫的你，適合佩帶天然翡翠貔貅，幫主人招財守財，咬住錢財，只進不出。

第3名、天秤座

火星與水星都在你的命宮停留，為你帶來爆棚的正財與偏財運，收入蹭蹭往上漲！看著錢財不斷進賬，讓你的嘴角開心到失守，喜悅藏也藏不住，請一定要好好把握。特別是創業的人，業務、訂單將大大暴增，找上你的都是有名的廠商與客戶，且你們合作的過程也會非常順利，讓你收入滿滿、業績大紅。另外，旺盛的財運也帶動天秤座朋友的好運氣，中秋後大有升官加薪丶抽紅利丶獎金的機會，可說是正財、偏財都不放過。天然的碧璽是旺夫、旺自己的半寶石。

第2名、巨蟹座

目前火星子在巨蟹的事業宮照拂，使你在事業上一路衝衝衝、事事順風順水，就算遇到任何難題，都能迅速化解。順利的事業也讓你財運興旺起來，因為你認真負責的工作態度，做起事來也效率滿滿，自然能贏得貴人的賞識與認同。在如此好運的時刻，中秋後就是巨蟹座朋友發大財的最佳時機，請一定要把握機會提升自己的能力，若將來有考慮跳槽也能順利轉職。天然的黃水晶又名「商人之石」，主偏財，能旺正財及偏財，以收聚財之效。

第1名、天蠍座

火星停留在你的財帛宮位，等同幫你加薪添材，讓你的財運越燒越旺，這個宮位也代表個人資源、財務、資產。中秋後你的金錢雷達被開啓，你想藉由自己賺錢的本事，來證明自己的存在價值，而你也積極去開拓其他金源，像是兼職工作、或是規劃發展第二事業。另外，近期你的物質慾望也很強烈，所以可能有拼命賺錢，也努力花錢的狀況。天然的金鈦晶，增強個人自信心可當護身符、幸運符使用，是象徵財富的水晶，能招正財、偏財，磁場特別強！

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