美妝KOL接力直播7hr！資生堂集團×momo超級品牌日1日限定：買1送5、超狂5折

▲資生堂集團×momo「超級品牌日」讓美妝控開心清空購物車。（圖／業者提供，下同）

時尚中心／綜合報導

美妝控注意！一舉清空購物車的好時機來了！資生堂集團超級品牌日10/1於momo購物網盛大開跑，接連3天推出資生堂國際櫃、NARS、IPSA、Za…眾多爆款明星組合滿千折百無上限、滿額多重送等優惠，還有業界首創聯合美妝大勢KOL接力狂歡，連續直播7小時不間斷，告訴你什麼東西該買，怎麼買最划算！

偷偷分享一個小撇步，9/25~9/30活動開跑前先上momo活動預告頁做功課，將有集氣互動小遊戲，還可以解鎖抽獎獲得各品牌的明星產品正貨，讓美妝控一一探索資生堂集團各品牌明星商品在日本的超強實力之餘，一同集氣破萬人解鎖最高門檻抽五大品牌明星正貨，快揪閨蜜一起關注資生堂超級品牌日！

手刀購入！資生堂集團×momo「超級品牌日」美妝品牌超殺優惠買到手軟

這次資生堂集團超級品牌日活動，直接集結旗下美妝品牌一起推出超殺優惠！從資生堂國際櫃、IPSA、ELIXIR怡麗絲爾、安耐曬、NARS，到MAQuillAGE心機彩粧、d program敏感話題、專科、FINO、ettusais艾杜紗、Za、水之印、阿葵亞，眾多超人氣美妝保養品牌一個都不能少，限定明星商品推出買一送一、獨家贈品…各項優惠比雙11還殺！直接幫大家整理聰明購物清單，一起準備手刀購：

必Buy清單1：爆款專櫃保養超激省！免排隊直送到家

▲保養控最愛的資生堂集團旗下專櫃品牌明星商品，免排隊輕鬆宅配到家。

重視肌膚保養的人注意！資生堂集團超級品牌日優惠不手軟，爆款專櫃明星商品照樣下殺折扣！資生堂國際櫃超人氣「NO.1乳霜王」百優，推出百優精純乳霜75ml + 50ml的組合，超限定優惠價只要4,208元，足足125ml折數來到63折！還有全能保濕抗老的 #電波精華 #資生堂小紅瓶「紅妍超導循環肌活露」買50ml送50ml只要3,255元，等同買一送一，折數更是破盤到41折！

IPSA祭出「流金水加大版雙胞胎組」2,760元，美膚微整機能液加大100ml價格省一半，並加贈鋅合金美容推臉棒，堪稱流金水粉絲必衝組；在日本已連續14年銷售冠軍的ELIXIR怡麗絲爾推出「小金管－經典美肌乳2入組」1,350元，趕快把握這次入手的好機會！

擁有日本敏弱肌研究50年歷史的品牌新星：d program敏感話題，則推出敏感話題任一系列化粧水+乳液只要1,960元，還加碼送「均衡益生化粧水23ml+乳液11ml+淨化隔離防護精華5ml」，方便外出小旅行時照樣hold住敏感肌。

必Buy清單2：時尚玩色必敗組 彩妝天后手刀購

▲彩妝天后們最愛的NARS及MAQuillAGE心機彩粧也出現在超級品牌日。

熱愛時尚玩色、擁有強大時髦氣場的彩妝天后最愛的NARS及MAQuillAGE心機彩粧也有優惠！

NARS獻上「完美定妝1+1獨家組」直接以獨家買一送一優惠1,300元，將神級定妝小白餅「裸光蜜粉餅」帶回家，還加贈銀色潮流手拿包帥一下！

而MAQuillAGE心機彩粧則推出日本＠cosme上半年熱門新品TOP10的「心機星魅輕羽粉餅蕊+盒組」超殺折扣1,250元，加贈心機星魅平衡持粧控粧前乳，輕鬆打造日系輕透亮底妝。

必Buy清單3：時尚潮模唐葳及眾多美妝KOL激推好物

▲資生堂集團超級品牌日讓小資族用千元有找的價格買好買滿。

不論你是嚴重選擇障礙的美妝控，還是預算有限的小資族，這次資生堂集團超級品牌日也準備了豐富的美妝好物，千元有找，讓大家無壓享受購物樂趣，通通包回家！

地表超強防曬霸主安耐曬推出「金鑽高效防曬露3X版」買60ml送60ml只要855元；零毛孔專家ettusais艾杜紗「高機能毛孔淨透凝膠EX」買一送一只要580元、「魔束捲翹睫毛底膏」2入組599元，還加贈Za純淨眼唇卸粧液 90ml實在划算。

▲眾多超人氣開架品牌推出超划算優惠令人忍不住要剁手啦！

暢銷10年日台潔顏霸主「專科」超微米潔顏乳120g 6入組加贈「超微米極淨卸妝乳180ml+完美彈潤透亮面膜7片/盒」只要499元；年度熱銷突破420萬瓶「FINO高效滲透護髮膜230g」4入只要576元，加贈FINO 50g。

網路大推爆款「Za旋轉眉筆4入組」贈專科面膜1片只要519元並加碼50 mo幣；水之印「全能5D保濕彈力霜90g(3件組)」加贈無印良品A4黃麻購物袋，只要999元。就是讓小資族愈買愈省，把最愛的開架品牌一次帶回家與閨蜜分享美妝保養的樂趣。

優惠再加碼：滿千折百無上限、滿額三重送賺很大

挑好自己喜愛的商品組合，下單前別忘了總價湊一湊可享滿千折百無上限，同時momo幣再加碼，滿$888送8%，滿$5,000送10%；滿3千5送資生堂潤紅蜂蜜香皂；滿5千送絕美化妝品收納盒，下單再抽momo萬元紅利金及資生堂全身呵護套組，而且這次超級品牌日優惠讓美妝控可以安心湊好湊滿不怕扛不動，讓momo網購宅配服務通通幫你直送到家買不累！

大勢美妝KOL直播7小時不間斷 大方公開購物清單不藏私

誠意十足的資生堂全集團人氣品牌優惠，讓許多超人氣美妝KOL也忍不住一同參與盛會，10/1當天將有多位大勢美妝網紅一同直播接力7小時不間斷，名單包含「寵粉天后」鍾欣怡、唐葳、林玟誼、Kiki林萱瑜、Jessica及Alice等，將在線上與大家不藏私分享所有你最好奇的美麗保養心法及聰明購物清單，想以高CP值優惠入手人氣美妝？快拿出行事曆備註「10/1資生堂集團超級品牌日」活動，準時上momo購物網活動頁手刀掃貨，把握難得的年度優惠一舉清空美妝購物車。

資生堂集團超級品牌日活動傳送門快準備手刀搶購：

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