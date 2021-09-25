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民進黨分析「朱立倫成弱勢主席」：將有2大危機、2大妥協

▲▼國民黨主席選舉開票,朱立倫當選新任國民黨黨主席,晚間抵達中央黨部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席選舉開票，朱立倫當選新任國民黨黨主席。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨主席改選25日由朱立倫勝出，民進黨發言人簡舒培恭賀他當選，期盼他能以台灣社會主流民意而共同努力。不過，民進黨高層站在綠營視角分析，朱立倫將成「弱勢主席」，勢必面臨兩大危機，並有兩大妥協。

對於朱立倫在黨主席改選中勝出，簡舒培表示，民進黨恭喜他當選主席，祝福他任重道遠，期盼能以台灣社會主流民意、人民福祉共同努力。

不過，綠營高層表示，本來認為朱立倫這次準備充分，應該可以如朱陣營先前預告拿下六、七成以上的選票，但結果朱立倫得票率只有約四成五，不但沒有過半，得票數更不到9萬，朱立倫甚至比江啟臣上回主席補選的得票數多不到千票。

「只能說朱立倫慘勝，勢必造成未來他成為弱勢主席。」綠營高層分析，從開票結果看來，沒有投票給朱立倫的黨員比投給他的還要多，朱立倫接下來大概有兩大危機，而為了避免成為弱勢主席，也不得不會有兩大妥協。

綠營高層分析的兩大危機，分別為：如何避免黨內分裂；以及如何化解民眾黨主席柯文哲挖搶腳。他認為，朱立倫未來為了避免上述兩大危機，勢必有兩大妥協，一是和黨內派系進行權力妥協；其次是國民黨問政路線更極端以鞏固基本盤。

在國民黨內分裂危機方面，民進黨高層表示，國民黨這次主席選舉得票結果幾乎三分天下，黨內得票結構分歧，而且選舉過程刀刀見骨，還把張亞中送考紀會，令外界瞠目結舌。該人士說，選後如何修補裂痕避免分裂危機是朱立倫最重要的功課，尤其朱立倫在選舉直接扣張亞中教授為「紅統」的帽子，引起張亞中強烈不滿。

綠營人士表示，朱立倫面對他口中的「紅統」張亞中獲得約六萬多票的黨員力挺，要如何化解這六萬名被貼上「紅統」黨員的諒解，絕對是要頭痛的事情。

在藍營第二大危機方面，民進黨高層分析，江啟臣擔任主席任內，國民黨支持度一度被民眾黨追過領先一段時期，證明國民黨市場急速萎縮，加上柯文哲到處收攏國民黨人才。他指出，柯文哲連彰化都有五連霸泛藍議員變成民眾黨的黨部主委，雙方互挖牆腳的態勢已經白熱化，柯文哲擺明為了2024大舉進攻藍營選票。

因此，該人士進一步分析，朱立倫未來在面對這兩項危機時，勢必要兩大妥協。他認為，可預期朱立倫必須和黨內派系妥協，甚至進行權力交換，譬如選舉期間力挺他的台中顏家，朱立倫一定也會動員「陳柏惟罷免案」來「後謝」台中顏家，才能回應他們的力挺。

綠營高層指出，朱立倫作為「弱勢主席」，為了要化解黨內激進勢力的疑慮和爭取他們的諒解，在當前的國民黨結構下，勢必會採取激進手段以化解黨內疑慮。

該人士站在綠營的視角評估，朱立倫將會透過激化朝野攻防，藉此表示他真的是「戰鬥藍」，預估未來朱立倫主席在國會也會採取焦土政策，以杯葛、衝突作為手段，來凸顯他絕不是弱勢主席的角色。

綠營高層指出，朱立倫如何展現他和江啟臣領導的差別，勢必只能走上更激化一途，包含接下來的公投，只能選擇和國民黨內的激進派同化，才能維持黨主席的角色。

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