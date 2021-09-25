江啟臣承認敗選　他PO黨務主管大合照喊：以國民黨為榮！

▲鄭照新PO出大合照，以國民黨為榮。（圖／翻攝鄭照新臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席選戰結果於25日晚間出爐！現任黨主席江啟臣稍晚承認敗選，並宣布即刻總辭、電賀當選人朱立倫。一同與江啟臣奮戰的文傳會副主委鄭照新透過臉書PO出黨務主管大合照，以國民黨為榮。

這張合照中有黨主席江啟臣，祕書長李乾龍、副秘書長柯志恩、革命實踐研究院院長羅智強、鄭照新、文化傳播委員會主任委員王育敏，還有台北市議員游淑慧等人。

鄭照新表示，「何其榮幸，在國民黨與戰將一同奮鬥！以國民黨為榮！」市議員徐巧芯留言鼓勵，「辛苦了！你很棒！」

現任黨主席江啟臣18:20赴國民黨中央提前宣布敗選並發表談話。江啟臣表示，恭喜當選的朱立倫主席、也感謝張亞中教授以及卓伯源前縣長三位夥伴，是我們四人的共同參與，鞏固了國民黨黨內民主的實踐。此外，他也宣布，率領一級黨務主管進行總辭，並指定李彥秀副秘書長成立交接小組，力求於9月底前完成交接，在新任黨主席的領導下向前衝刺。

晚間7點45分，開票結果出爐，朱立倫奪下8萬5163票勝選，他表示，今天晚上是民進黨要擔心的時刻，因為要面對的是滿戰力的國民黨，戰鬥藍、必勝藍來了！

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