張亞中敗選！「很遺憾黃花崗革命失敗」　籲國民黨推動兩岸和平

▲張亞中受訪。（圖／記者宋良義攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席選舉25日晚間落幕，朱立倫以8萬5163票當選黨主席。稍早，候選人張亞中接受媒體採訪表示，首先恭喜 朱立倫當選，很遺憾這次黃花崗革命失敗了，但對未來成功距離又更近了。

張亞中晚間受訪發表敗選感言，他表示，這次選舉很高興得到社會關注，得到國民黨員全體的付出，大家終於感覺到 黨主席選舉不在是人與人的選舉、換位子選舉，而是國民黨是否需要新黨魂、路線、新方向的選舉，這次選舉結果給了一些啟示，在喚起黨魂的道路上，已邁出很大的一步。

張亞中強調，我們的黨魂是國民黨能持續下去的根基，要堅持孫中山的政治思想，否則國民黨就不叫國民黨，他呼籲台灣是以中華文化為核心的多元文化，若國民黨不能捍衛中華文化而跟民進黨起舞，那國民黨就沒資格叫國民黨。

張亞中指出，國民黨有責任結束敵對、創造兩岸和平，國民黨不能因為在野就拖，若國民黨拖、民進黨鬥，置台灣人民安全於何顧，國民黨就算是在野，也要有智慧解決兩岸難題，不要怕！要有準備不要拒絕，更不要逃避。

張亞中希望，國民黨堅持理念不要忘記自己的責任，也不要忘掉使命，即使在野也要在兩岸主權重複基礎下，堅持不分裂中國主權，但也堅持兩岸是分治的，在分治不分裂的狀況下，國民黨有責任推動兩岸和平，簽署和平備忘錄就是國民黨在野作為，在國民黨2024贏得政權後，必須跟北京對話簽署和平協議，這是國民黨不可迴避的責任。

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