恭喜朱立倫當選　馬英九：有任何需要願盡全力協助

▲馬英九恭喜朱立倫當選。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



記者蔡文鈴／台北報導

朱立倫以8萬5163票當選新任國民黨黨主席。對此，馬前總統辦公室今（25）日晚間表示，恭喜朱立倫主席當選回任。這一任黨主席最重要的任務，就是要促成黨內團結，進一步邁向重返執政、任重道遠之路。尤其明年開始即將接連面對挑戰，倘若黨有任何需要，馬前總統願意盡全力協助。

馬前總統辦公室指出，馬前總統認為，新的黨主席已經產生，選舉過程中的攻防恩怨就應該擺一邊，趕快讓黨回到正常的運作，尤其是往後黨的挑戰還非常多，候選人和支持者在選舉過程中造成的裂痕需要修補，期盼大家相忍為黨、以國為重，精誠團結，齊心面對充滿挑戰的對來。

馬前總統辦公室也強調，馬前總統特別要向江啟臣主席致意，江主席過去一年多為黨的努力貢獻，絕對不會抹滅，全黨都應該感謝他的付出，期盼江主席未來持續為黨發揮所長。

國民黨主席選舉於25日晚間落幕，朱立倫共獲得8萬5164票，以45.78%的得票率當選國民黨主席。江啟臣3萬5090票，得票率為18.87%；卓伯源5133票，得票率為2.76%；張亞中6萬0,632票，得票率為32.59%。此次黨主席選舉總選舉人數37萬0711人，投票數18萬7999票，投票率 50.71%，有效票18萬6018票，無效票1980票。

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