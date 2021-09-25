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平鎮國中師生巧思　塑膠瓦楞板化身防疫利器

▲桃園市平鎮國中師生利用塑膠瓦楞紙，巧思製作成午餐防疫擋板，既環保還能防疫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮國中師生利用塑膠瓦楞紙，巧思製作成午餐防疫擋板，既環保還能防疫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

目前全國疫情仍在二級警戒中，桃園市平鎮國中有感防疫期間，學生用餐安全防護，平鎮國中工藝老師朱灝蓉帶領學生發揮巧思，利用塑膠瓦楞板經過裁剪後再加上幾枚迴紋針與橡皮筋就輕鬆完成防疫擋板，這種高60公分、寬60公分、深40公分，適合學生書桌大小且很環保，收納也很容易，學生們發會自己巧思創意完成防疫擋板，相當值得推廣。

▲桃園市平鎮國中科技主任朱灝蓉利用塑膠瓦楞紙，教導學生巧思製作成午餐防疫擋板。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮國中科技主任朱灝蓉利用塑膠瓦楞紙，教導學生巧思製作成午餐防疫擋板。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮國中科技中心主任朱灝蓉也身兼工藝科教師，她說，今年開學，教育部規定午餐時間為有效防疫，學生必須需擋板用餐，部分學校搶購豪華型擋板，也有學校以環保型擋板，平鎮國中則以DIY塑膠瓦楞板為材料，日前為研製午餐擋板，她帶領科學生發揮創意，自己設計防疫擋板外觀，讓學生體會「做中學、學中做」之樂趣。

▲桃園市平鎮國中科技主任朱灝蓉教導學生巧思製作成午餐防疫擋板，學生受訪時都覺得很有成就感。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮國中科技主任朱灝蓉教導學生巧思製作成午餐防疫擋板，學生受訪時都覺得很有成就感。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱灝蓉指出，防疫擋板製作簡單，還能配合現實環境需要，獲得校長李培濟支持，甚至拍攝製作影片供各界參考，高60公分、寬60公分、深40公分，很適合學生書桌大小且很環保，收納也很容易，希望藉由簡單的操作，為防疫把關！

校長李培濟強調，買來的擋板豎立於桌面遇風很容易倒下，為改善風吹就倒的困擾，在科技中心主任朱灝蓉研發下，藉由橡皮筋與迴紋針固定，具有拆卸容易與防疫效果，透過DIY方式，讓學生利用工藝課時動手製作，體會擋板功能與用途，應該會更珍惜，未來將進行擋板彩繪競賽，讓學生們對午餐擋板有更深層的融入。

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