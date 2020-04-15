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運用報廢消防水帶打造無人機訓練場　提升台南科技救災戰力

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▲台南市消防人員發揮巧思，利用報廢消防水帶打造無人機訓練場所。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防人員發揮巧思，利用報廢消防水帶打造無人機訓練場所。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為提升科技救災效能，消防局於本周開始舉辦為期一周之高級專業操作證考證教育訓練，以輔導消防人員考取專業證照，加入科技救災之行列。

依據民航法相關規定，今年3月31日起政府機關（構）、學校或法人所有之遙控無人機，操作人應經測驗合格，由民航局發給高級專業操作證後始得操作，並且需為無人機註冊與投保相關保險。

▲台南市消防人員發揮巧思，利用報廢消防水帶打造無人機訓練場所。（圖／記者林悅翻攝，下同）
自民航局推動無人機相關政策以來，消防局即陸續採購遙控無人機，並分梯次由專業教官針對消防人員進行教育訓練，包含多旋翼機飛行原理、基本組裝及檢修維護、G1／G2／G3不同類別操作證考試練習等課程，輔導取得無人機高級專業操作證，未來得以在災害現場執行無人機任務協助救災，以保障大台南市民生命財產安全。

▲台南市消防人員發揮巧思，利用報廢消防水帶打造無人機訓練場所。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，無人機的應用非常廣泛，消防局於去年成立無人機救災中心，透過與長榮大學無人機應用發展中心合作，可進行災情即時傳輸及攝影、器材吊掛運送、即時訊息廣播、火點偵測搜尋、災區3D建模、指揮官養成訓練、長期災區監控等應用；台南市政府要將台南打造成智慧城市，無人機是重要環節，更期許消防、農業、經發等各局處要建立種子教官，加強無人機在救災援助、災損對照等計畫的運用，展現黃偉哲市長守護大台南公共安全之決心。

▲台南市消防人員發揮巧思，利用報廢消防水帶打造無人機訓練場所。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防人員發揮巧思，利用報廢消防水帶打造無人機訓練場所，訓練場所除了可以讓消防人員更加熟練外，更可以加強同仁了解無人機運作原理，無人機熱顯像儀即時拍攝火災現場，提供火勢大小、延燒方向、受困者位置的情資給指揮官做人車派遣及戰術運用的參考，亦可於山域或水域救援時空勘，以利搜索區域劃分及擬定搜救計畫，不僅可以提升整體救災效能，更重要的是在火場的應用中，可以提升第一線執勤人員的安全，亦可利用廣播設備協助防疫或防火宣導，將無人機應用發揮最大效能。

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