黑幫老大出庭　槍手假扮律師潛入法院射殺他！槍聲連發畫面曝光

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度30歲黑幫老大戈吉（Jitender Maan Gogi）是警方眼中的頭號通緝犯，落網後於24日出庭受審。只不過，就在審訊開始後，2名偽裝成律師的敵對幫派成員持槍射殺戈吉，警方見狀立即開火反制，擊斃2名槍手。

綜合法新社、BBC報導，事發於德里羅希尼法院，當時戈吉在大批警力護送之下來到法庭，接受謀殺、勒索等罪名指控。然而偽裝成律師的嫌犯突掏槍射殺戈吉，外傳戈吉身中5槍，而在場的特種部隊成員隨即開火還擊，當場擊斃2名槍手。已知案發現場當時槍聲大響，在場許多人在法庭外走廊狂奔逃命。

▲現場槍聲連發。（圖／翻攝自YouTube）

戈吉是印度警方頭號通緝犯之一，犯下數十起謀殺、綁架、詐欺等案件，在2016年首次被逮捕後一度逃逸，接著去年3月在德里因謀殺、勒索等罪被逮捕。

據悉，戈吉早在青少年時期就開始犯罪，劫車、竊盜，後來成為多起凶殺案頭號嫌犯，包括歌手、教師、敵對幫派成員都命喪他手中。當局認定，戈吉生前與其他幫派成員進行激烈地盤爭奪戰，而他的快速崛起也使得他成為許多幫派集團的目標。

只不過，戈吉命喪法庭的事件引發各界對法院安全措施的擔憂，許多人開始質疑，嫌犯為何能攜帶武器進入法院大樓，特別是金屬探測器功能是否失靈。

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