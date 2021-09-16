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社會 社會焦點 保障人權

送葬佛祖車「歡送」分局長！警政署長震怒　下令「全國掃黑」

記者張君豪／台北報導

對於12日新北市中和區發生黑道不法分子公然向員警開槍，中和分局員警果斷執法，強勢還擊4槍逮捕4名嫌犯，起出做案槍枝。警政署署長陳家欽獲知後，立即前往中和警分局召開專案會議，並慰問勇於執法的員警，要求將滋事者一網打盡，持續向上溯源，揪出幕後首惡。

▲警政署長陳家欽16日到新北市刑大召開專案會議，痛斥黑幫脫序行為、要求刑事局全力支援偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署長陳家欽16日到新北市刑大召開專案會議，痛斥黑幫脫序行為、要求刑事局全力支援偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）

警方迅速鎖定主嫌藏匿處所，南下雲林逮捕竹聯幫仁堂明仁會新莊分會大哥鄭姓主嫌等5名嫌犯到案，全案依組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由、傷害等罪嫌移送新北地檢偵辦，鄭姓主嫌經檢察官複訊後，向法院聲押獲准。

▲警政署長陳家欽16日到新北市刑大召開專案會議，痛斥黑幫脫序行為、要求刑事局全力支援偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署長陳家欽16日到新北市刑大召開專案會議，痛斥黑幫脫序行為、要求刑事局全力支援偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署長陳家欽表示：肯定專案小組全力追查、強勢逮捕嫌犯，展現執法決心及態度，壓制幫派氣焰！陳特地於16日二度前往新北市警局慰問。

對於15日新竹縣警察局竹東分局前，發生特定團體以陣頭團體舞獅擺陣誣蔑公署案件，警政署帳陳家欽認為：這是地方勢力組合、嚴重挑釁公權力的行為，新竹縣警局已將相關滋事分子全依「侮辱公署」移送法辦。

陳家欽在新北市刑大會議表示：「我對警員執法的決心與態度，一定是力挺到底，絕對不予許任何暴力、任何黑道，有任何的挑性行為，一點點都不行，否則我們尊嚴掃地」陳家欽要求全國警方、必須「用行動來展現我們的力量，告訴所有的國人，只要挑戰公權力，警方絕對不會坐視不管，我們用行動來證明一切」。

陳家欽並當場指示與會的刑事局長黃嘉祿、讓刑事局投入支援全力追查，向上溯源揪出幕後指使者，絕對依法嚴辦。陳家欽署長強調面對黑道幫派以及任何膽敢挑戰公權力之不法組織，警方絕對嚴辦到底、斬草除根！

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