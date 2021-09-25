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3+11沒有會議紀錄就是違法？　王鴻薇批：陳時中你麻煩大了！

▲▼王鴻薇批指揮中心無3+11會議記錄違法。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

▲王鴻薇批指揮中心無3+11會議記錄違法。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

衛福部長陳時中日前表示「3+11跟800條人命有什麼關係」，並表示沒有會議紀錄，引起在野黨不滿。國民黨台北市議員王鴻薇25日批評，「中央流行疫情指揮中心實施辦法」第九條明文規定機關應填寫工作日誌，陳報權責長官，「指揮中心有沒有針對下令、督導及電話作成書面紀錄？」。

王鴻薇批評，陳時中赴立院列席備詢，會前被媒體詢問國民黨團認為政院報告仍未就3+11的會議紀錄有任何交代，也沒有針對3+11導致8百多位國人病逝道歉，陳時中甚至還說「3+11跟800條人命有什麼關係？」。她痛批，除了冷血，也沒有什麼可以形容他的了。

王鴻薇表示，從5月疫情至今，最被爭議的就是3+11討論的過程是否成為防疫破口，從爆發到政院報告，尤其會議紀錄通通沒有，但是根據「中央流行疫情指揮中心實施辦法」其中的第九條明文規定，機關有責任歸屬之情報通報、因應建議、下令、督導及電話，均應作成書面紀錄，並陳報權責長官。機關應填寫工作日誌，陳報權責長官。

王鴻薇質疑，陳時中說他通通要負責，「那我問你是不是權責長官，指揮中心有沒有針對下令、督導及電話作成書面紀錄？是不是要推給基層疏失？監察院要不要調查？又如何給國人一個交代？，防疫破口造成800條人命損失，陳時中說通通沒有責任，通通沒有關係，麻煩你去對那些跟家屬說，看看誰能聽下去」。

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