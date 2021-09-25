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今增5例境外移入！兩人7月打過「第一劑AZ疫苗」

記者李宜秦／台北報導

指揮中心今日宣布新增5例新冠肺炎境外移入確診者，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中兩人在7月曾接種過第一劑AZ疫苗，沒有突破性感染的案例。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心召開記者會。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，為3例男性、2例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自阿拉伯聯合大公國(案16287)、美國(案16288)、衣索比亞(案16289)、菲律賓(案16290)及孟加拉(案16291)入境，入境日介於今(2021)年9月10日至9月23日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,267,405例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,249,272例排除)，其中16,181例確診，分別為1,548例境外移入，14,579例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計841例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

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