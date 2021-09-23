5倍券桃園加碼「實體券好市乘雙」　數位綁定早鳥回饋1000元↑

▲桃園加碼振興五倍券，讓加碼券留桃園。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著行政院振興五倍券官網啟動，桃園市長鄭文燦23日於市府紓困振興專案會議，公布五倍券的使用範圍，包含餐飲、夜市、市場、學費、補習費、婚宴、百貨公司、書店、演唱會、體育賽事、旅遊住宿、國內電商網購等，分成數位券及實體券，要求各局處對準加碼券焦點，加強行銷規劃，讓加碼券能多多在桃園使用消費。

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鄭市長說：數位券綁定信用卡、電子票證或行動支付，可以搭配「數位桃園1000+」加碼使用，實體券可至超商或郵局預訂領取，搭配「桃園好市乘雙券」加碼使用。「桃園好市乘雙券」共發行23萬1,000份，不限定桃園市民，全國民眾可持五倍券換取2倍以上的好市乘雙券，包含200元換400元（10萬份）、500元換1,000元（10萬份）、1,000元換2,000元（3萬份）、5,000元換1萬2,000元（1,000份），總金額為1億700萬元，使用範圍比照五倍券適用範圍的桃園市合法登記店家。

「桃園好市乘雙券」的領取方式將比照「桃園好市券1.0」、「桃園好市券2.0」至超商領券，預計於10月20日開放網站登記抽籤，民眾中籤後，持兌換序號及獎項對應之紙本五倍券至合作超商門市票券機台領券，即可至桃園市店家消費；對店家而言，收到的好市乘雙券，可到全市約70處農會分行兌付現金，領取及兌換的程序都很方便。

另外，「數位桃園1000+」與行動支付Line pay、悠遊卡及第一銀行合作，全國民眾於LINE Pay Money綁定數位五倍券，前1萬名在桃園指定實體店家消費滿5,000元者，加碼回饋1,000元，加計優惠最高6,650元；前1萬名使用桃園市民卡（悠遊卡）綁定數位五倍券，於全台消費首次滿1,000元，再回饋1,000元，加計優惠最高6,500元，數位綁定開放首日已額滿。

使用台灣Pay綁定數位五倍券，並連結桃園市認同卡/市民卡聯名卡（第一銀行），前5,000名回饋1,000元，加計優惠最高6,500元。鄭市長表示，目前三個方案共有2萬5,000個名額，市府今再加碼，與PChome Pi拍錢包合作，推出1萬個數位加碼名額。