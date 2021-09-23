鄭文燦新增3名女性副發言人　共同特質：高顏值+學經歷佳

▲鄭文燦發布新增3名副發言人，分別是卓芷戎、吳安琪、王珮毓（由左至右）。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦23日於市政會議，宣布市府新增3名副發言人，皆為外貌才華皆出眾女性。鄭市長表示，除了由新聞處長詹賀舜兼任市府發言人外，3名副發言人分別是新聞處專門委員吳安琪、市府參議王珮毓以及經發局招商科專員卓芷戎，期盼有效宣傳市府政策方針、讓大家瞭解桃園市正在改變。

鄭文燦表示，桃園升格後人口持續增長，截至今年8月底，總人口數已突破227萬，各種市政建設包羅萬象，行政事務分工需要更加細緻，為加強新聞溝通與政策說明，市府依據「桃園市政府發言人及副發言人設置要點」新增3位副發言人。

鄭文燦說，第一位副發言人是新聞處專門委員吳安琪，她畢業於世新大學新聞系、台大政治系碩士在職專班，曾擔任民視、三立、年代、壹電視的記者與主播，在媒體服務期間，經歷2004至2016四次總統大選，深切瞭解媒體事務，並具有口才好、外貌出眾等優勢。

第二位是市府參議王珮毓，她畢業於屏東師範學院及元智大學管理學院EMBA管理碩士在職專班，歷經桃園縣平鎮市市民代表會市民代表、桃園市文化基金會副執行長、桃園社區營造中心主任及市府文化局秘書。

第三位是經發局招商科專員卓芷戎，她畢業於文化大學政治系，歷任民意代表助理工作，曾是前行政院長謝長廷的新聞秘書，也曾擔任新聞處聯繫科專員。在新聞處任職期間，協助市府各機關重要施政計畫的新聞發布。