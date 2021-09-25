國民黨主席選舉投票率上看6成　結果最快晚間6時出爐

▲卓伯源、朱立倫、江啟臣、張亞中。（合成圖／翻攝臉書、ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席選舉25日舉行，37萬黨員將從現任主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校校長張亞中、彰化前縣長卓伯源4人之中選出新任主席。黨務人士估計，截至今天12時，各地投票率約在45%左右，16時投票結束時，投票率有機會接近60%。

江啟臣在台中市投票，他表示，他對選情有信心，大家都期待國民黨的改革能夠延續，努力讓黨更好，他也透露自己心情很輕鬆，並呼籲在做好防疫的情況下，踴躍出來投票，投票率應該會不錯，肯定比去年他補選主席時高。

朱立倫特別選在上午10時10分，於新北市的投票所完成投票。他表示，希望愛國民黨的同志都要出來投票，每一票都很重要，選後全黨團結對抗民進黨。他認為這次的投票率會比歷次高一些，天氣很好，相信很多黨員會出來投票。

張亞中在台北市投票，他表示，不管誰當選黨主席，都會為國民黨帶來新面貌，期待選後國民黨能產生新論述與新方向；黨內競爭是好事，但選後要團結與合作。

至於向黨員訴求是黨內最大公約數的卓伯源，今天會在家鄉彰化的投票所投票。

前總統馬英九今天一早也投票，對於媒體詢問是否滿意黨主席候選人的兩岸論述，他表示，可以再加強；媒體追問，是否有感受到亡黨感在基層發酵，他僅簡短回應沒有。