張亞中三大目標：掃除李登輝餘毒、追打蔡政權惡行、創造兩岸和平

▲國民黨主席候選人張亞中政見摘要。（圖／記者許立昕整理製表）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨主席選舉將於本周六（23）日登場，四位候選人當中積極走訪基層爭取支持。台大教授張亞中因兩岸立場備受關注，他也多次於政見發表會中強調，要掃除李登輝在黨內的政治餘毒，追打蔡政權惡行，並提出要簽署《兩岸和平備忘錄》，為兩岸開啟和平曙光。

張亞中認為，要確定理念路線、採行集體領導、黨務全面革新、推動泛藍整合、創造兩岸和平，讓本黨成為受人尊敬的政黨，從而贏得選舉，重返執政。

張亞中以「救黨、救國、救兩岸」為使命，與同志「約法三章」，而當選後，他將履行三大目標：

第一、掃除李登輝在黨內的政治餘毒。在政治思想、歷史文化、身分認同、憲政精神上，重新建立中心思想及論述，重新找回真正的中國國民黨。

第二、追打蔡政權禍國殃民的惡行。成立直屬黨主席的專職一級單位「伸張正義」部，集社會之力，全力揭發、追查、打擊、究責蔡政權任內所有違憲不法行為，上窮碧落下黃泉，絕不鬆手，以伸張正義，落實善治。

第三、結束敵對狀態創造兩岸和平。以人民幸福安全為優先，在大陸設辦事處，照顧台灣民眾，協助兩岸民間交流，積極與北京展開平等對話，簽署《創造兩岸和平備忘錄》，為兩岸開啟和平曙光。