台南安南區推動社區鄰里公園　新順里鄰里公園煥然一新

▲台南市安南區新順里鄰里公園整修完成，煥然一新。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

市長黃偉哲在發展健康城市，提供民眾有品質生活休閒環境上，除積極順應社會需求開發特色公園外，也大力推動社區鄰里公園，安南區新順里鄰里公園整修完成，煥然一新。

安南區地廣人稠，近年重劃區陸續開發，人口持續進駐，市府工務局為改善公共設施提升生活休閒品質，持續更新老舊公園。新順里國際村公園因電力設備位處步道位置，且步道設施規劃不佳等問題，大大降低民眾使用公園率，故工務局編列預算約200萬元進行整建工程；今已完成公園煥然一新，成為區里民眾平日休閒、遊憩的最佳場所。

新順里國際村亦屬安南區新興地區，因生活機能健全，民間建案持續推出，人口數已達7500人，里內目前已開闢6座鄰里公園。其中國際村公園，先前因電力設備位處步道位置，民眾步行路徑受阻，且步道高程與鄰接道路齊平，常有誤認為停車格情事，又設施規劃不佳，大大減低民眾使用公園的興趣；有鑑於此，市府特邀台電公司全力配合電力設備遷移，工務局亦編列預算進行該公園包含步道抬昇、斜坡道出入口、園內排水改善、景觀燈增設、草坪及阿勃勒栽種等工項之整建工程。

工務局表示，安南區國際村公園面積約1248平方公尺，公園配置包括散步步道、石桌椅休憩、大面積綠茵草坪等；因週邊社區住宅林立，公園經整建後，已大大提升民眾更舒適的休閒生活環境與空間。