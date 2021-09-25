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預見台南交通共識營　共擬未來交通願景！

▲台南市交通局與中華民國交通工程技師公會，25日共同舉辦「預見台南∙交通共識營」，交通局科處室主管、交通技師公會與專家學者共約60人參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市交通局與中華民國交通工程技師公會，共同舉辦「預見台南∙交通共識營」，交通局科處室主管、交通技師公會與專家學者共約60人參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市交通局與中華民國交通工程技師公會，25日共同舉辦「預見台南∙交通共識營」，交通局科處室主管、交通技師公會與專家學者共約60人參加，凝聚討論未來台南交通願景與目標，希望可將台南交通打造成SAFETY City，創造不同族群用路人都可以悠然自得移動的交通環境，做為未來市府擬定交通政策的指引。

市長黃偉哲表示，2024年是台南建城4百年，對於下一個4百年，台南應該有更宏觀、遠見的交通政策。希望透過今天的預見台南交通共識營，將台南交通打造成SAFETY City，包括永續性（Sustainability）、可及性（Accessibility）、友善性（Friendly）、經濟性（Economically）、可靠性（Trustfully）、移動性（MobilitY），成為「文化」、「智慧」的宜居城市。

交通局長王銘德表示，本次共識營的舉辦，除了得以增進局內各單位與交通顧問團隊之間的合作情誼外，藉由共同勾勒台南未來交通願景與目標，使同仁更有熱忱為自己所訂出的理想努力打拼。

共識營分上、下午兩場次進行，上午場就「工作熱忱」和「團隊溝通」兩議題進行活動學習，目的為增進交通局同仁與顧問團隊自身的溝通協調能力，使合作關係得以深化；下午場則採分組討論的方式分別就「交通未來願景」和「交通發展目標」等兩議題進行討論，以共同勾勒臺南未來的交通發展。

另外交通局後續也規劃了8個場次的公眾參與及專家學者座談工作坊，將邀請市民、市府青年委員、在地團體、在地專業人士等，共同參與交通政策討論，使未來所推動交通施政更能貼近市民的需要。

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