張亞中選前之夜撂話　2023簽不到兩岸和平協議就下台

▲國民黨主席候選人張亞中。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨主席候選人張亞中日前遭控性騷擾兩位女學生，因指控時機點離國民黨主席選舉接近引起各界熱議。張亞中昨在政論節目中再度自清，表示這些報導全都是抹黑，反問「台大女生這麼好惹的嗎？」；他也在節目中強調他的參選是為了救黨，同時也打包票，如果他當選黨主席，兩岸和平協議若在2023年3月簽不到，他就下台。

張亞中選前最後一夜，在「這！不是新聞」政論節目中出示台大公文再度澄清，學校說從來沒有這種（性騷）懲處，「我當然沒有這種事情，今天在台大教怎麼可能嘛，所以我覺得媒體也不經過查證就隨便報導，選舉需要這樣子嗎？」他無奈地說，「我深深覺得很遺憾，報導全都是抹黑、滿口的鬼話」，希望媒體報導一些正面的東西比如發揮中道的力量去監督我們執政黨，「今天學校有這種事情我張亞中還可以在台大混了20幾年嗎？」。

針對是否提告的問題張亞中表示，「我的律師已經提告了，因為這是維護我個人的清白，我也是有家庭的，我太太、女兒看到這種事會高興嗎」，更點名一旁的無黨籍台北市議員鍾小平「小平你在台大政治系讀書，你有沒有聽過（懲處紀錄）？沒有聽過就不可能有這種事情，台大的女孩子這麼好惹的阿？」