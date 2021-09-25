陳時中不認3+11破口　國民黨團怒批：現代指鹿為馬的高官！

▲衛福部長陳時中質疑3+11和800多人死亡有什麼關係。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

衛福部長陳時中昨（24日）受訪時表示「3+11和800條人命有什麼關係」，引起在野黨強烈不滿。立法院國民黨團24日晚間痛批，陳時中無視3+11與破口間的科學證據，「這不是現代指鹿為馬、顛倒是非又是什麼？跟歷史上那位指鹿為馬的高官又有何差別？」。

國民黨立院黨團在臉書發文批評，依據最新基因定序圖，諾富特包商染疫者基因定序與機師相同，卻被排除在蘇貞昌送交立法院的報告中，他在諾富特餐廳吃飯，諾富特環境被污染、住蘆洲、與獅子王有地緣關係，這些重要資訊卻被陳時中刻意的遺忘。

國民黨立院黨團質疑，陳時中一句「3+11和800條人命有什麼關係」，就可以完全撇清？今年3月時陳時中要求醫護施打疫苗時，要求醫護相信科學以提高醫護疫苗施打意願。陳時中面對3+11疫情究責時，卻又無視科學證據？前副總統兼公衛學者陳建仁也曾表明「3+11」政策需要檢討，縮短機師等高風險感染族群返國居家檢疫天數，就很容易產生破口。

國民黨立院黨團批評，染疫者與機師基因定序相同時，可以被陳時中視為平行案例、獨立事件，面對官位保衛戰時，不利的證據就變成獨立事件，「這不是現代指鹿為馬、顛倒是非又是什麼？跟歷史上那位指鹿為馬的高官又有何差別？」。

國民黨立院黨團強調，如果都是獨立事件，3+11如果不是破口，就請總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、陳時中告訴我們，病毒那來的？從地上自己長出來的？從天上掉下來的？陳時中欠全民一個說法、一個符合科學證據的說法。