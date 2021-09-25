民進黨創黨35周年　蔡英文幫打書承諾「將人民期待牢記在心」

▲總統蔡英文（左）與民進黨資深黨工邱萬興（右）。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

今年是民進黨創黨35周年，社運影像紀錄者邱萬興出版《台灣關鍵年代——民進黨的誕生》，詳實記錄1986年9月28日民進黨在台北圓山大飯店宣布成立的關鍵時刻，民進黨主席、總統蔡英文25日出席新書發表會致詞時「打書」說，邀請所有深愛台灣、關心民主的好朋友來閱讀這本書，繼續一起為台灣打拼加油。

蔡英文今天出席《台灣關鍵年代——民進黨的誕生》新書發表會致詞時，用暱稱「小邱」稱呼作者邱萬興，並談及25年前邱萬興撰寫《綠色年代——台灣民主運動25年》，當時所有民進黨公職不只自己看，還買了很多本送人，這次「小邱」再度出書，一定很多人搶著看。

蔡英文向邱萬興說，「民進黨有你真好」，感謝有他這個戰友一路上一起打拼，他認為「紀錄是一種承擔」，也是守護民主的方式和責任，就是因為這份承擔，他為台灣民主化的歷史留下許多寶貴的紀錄，直到現在，民進黨辦活動還要向邱萬興借照片。

蔡英文也說，雖然民進黨中央黨部空間有限，不過，仍希望可以弄出一個空間來，透過邱萬興的照片，好好陳列民進黨的歷史，讓每個世代的民進黨人都能藉此看看民進黨發展的過程。

蔡英文說，再過幾天就是民進黨創黨35周年，這個時候發表這本書，非常有歷史意義，大家可以回到歷史現場，再一次體驗創黨時期多麼艱辛，民主前輩付出的努力及犧牲，讓人敬佩，並以掌聲向在場的民主前輩致意。

蔡英文強調，民進黨絕對不能忘記創黨精神，也一定要將人民對民進黨的期待牢記在心，要繼續堅持，把民進黨這塊招牌擦亮、扛起來，就像邱萬興在書中所寫的：「做對的事，走對的路」。

邱萬興自黨外時期就持續以影像紀錄台灣社會運動，曾在民進黨草創階段擔任中央黨部的攝影、美術編輯，負責設計「228平反運動」、「國會全面改選」、「419總統直選運動」、「520農民運動」，「410教育改造」、「老人年金」、「反核運動」、「新國家運動」等文宣和海報。

▲《台灣關鍵年代——民進黨的誕生》書影。（圖／記者呂晏慈攝）

▲蔡英文（中）出席《台灣關鍵年代——民進黨的誕生》新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）