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紀念「九一八事變」90周年　兩岸聯展136幅書畫盼和平

▲▼ 大陸國台辦副主任龍明彪 。（圖／海峽兩岸書畫展提供）

▲大陸國台辦副主任龍明彪。（圖／海峽兩岸書畫展提供）

記者任以芳／綜合報導

「銘史承志·九一八事變90周年海峽兩岸書畫展」今（24日）在瀋陽九一八歷史博物館開幕。書畫展為期一個月，將展出中國國民黨前主席連戰、洪秀柱和中國書法家協會主席孫曉雲等兩岸各界人士和書畫名家的作品136幅。大陸國務院台辦副主任龍明彪出席也談及兩岸問題，他表示，衷心希望兩岸同胞銘記歷史，團結向前，共同推動兩岸和平。

今年適逢日本與大陸於東北爆發軍事衝突的「九一八事變」90週年，龍明彪表示，台灣問題的產生和演變同近代以來中華民族命運休戚相關。台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而終結。衷心希望兩岸同胞銘記歷史、勵志奮鬥，和衷共濟、團結向前，共同推動兩岸關係和平發展。

中國抗日戰爭史學會會長王建朗表示，偉大抗戰精神是中華民族寶貴的精神遺產。此次展出的130多幅書畫作品都飽含愛國激情，展現了中華兒女血戰到底的英雄氣概，體現了對抗戰精神的歌頌和對和平的嚮往。

台灣中華民族抗日戰爭紀念協會總顧問蔣友松強調，「九一八的教訓我們不能忘記，民族抗戰的歷史我們不能忘記。」這次舉辦此次書畫展，就是希望兩岸民眾銘記抗戰歷史、傳承抗戰精神的共同意志，讓中國抗戰的歷史與精神為後世所知曉，在世界得共鳴。

據了解，本次書畫展由中國抗日戰爭史學會和台灣中華民族抗日戰爭紀念協會共同主辦，旨在激勵兩岸民眾銘記抗戰歷史和精神。雙方也曾於2017年至2019年分別在南京、武漢和南寧相繼舉辦三届「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」。

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九一八事變90周年兩岸聯展

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