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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣申請CPTPP被批急就章　王定宇：9項配套修法能臨時生出來？

▲▼民進黨立委王定宇受訪。（圖／王定宇國會辦公室提供）

▲民進黨立委王定宇。（圖／王定宇國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

上週中國大陸申請加入申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」後，台灣政府也於昨（22）日申請加入CPTPP，但被批是因為中國壓力急就章、趕著報名，對此，民進黨立委王定宇23日表示，自2016年至2018年底，台灣陸續完成申請加入CPTPP的9項配套修法，「這是臨時可以生出來的嗎？」

王定宇表示，台灣自2016年7月至2018年11月，陸續完成申請加入CPTPP的9項配套修法，如加重違規漁業處分、增加藥品資料專屬保護範疇、專利連結制度的強化、刪除化妝品應標示許可證字號、將國際公約所涵括之植物納入我國品種保護範圍...等，「這是臨時可以生出來的嗎？中國有完成這些配套嗎？」

▲▼加入CPTPP相關修法。（圖／翻攝王定宇臉書）

▲加入CPTPP相關修法。（圖／翻攝王定宇臉書）

王定宇指出，至於還有專利法、著作權法、商標法、數位通訊傳播法等4項待修法的法案，因2017年11月CPTPP越南峴港部長級會議通過，保留20項暫緩實施項目，台灣也就因應暫緩。

▲▼加入CPTPP相關修法。（圖／翻攝王定宇臉書）

▲加入CPTPP相關修法。（圖／翻攝王定宇臉書）

對於被批是急就章，王定宇表示，申請入會前，台灣政府先完成與現有11個會員國的階段性協商和報名前的告知，這些都是要花相當時間進行跨國溝通的；而中國似乎跳過這段，「到底台、中二國誰是急就章，很值得玩味喔！」

王定宇指出，而且台灣本身就是自由貿易體質，例如網路的限制，台灣是亞太自由度第一，本來就沒有什麼需要調整；反觀中國是全球倒數第一，需要配套調整的法律應該更多，中國有完成法律配套嗎，「你覺得是誰急就章呢？」

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