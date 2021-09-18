兩岸友誼PK電競賽　台灣隊殺進「前八強」搶下季軍

▲2021英雄聯盟兩岸明星邀請賽現場。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／福州報導

2021海峽數字體育競技大會巔峰對決，經過兩天激烈比賽，昨17日於福州市長樂數字教育小鎮教育會展中心閉幕。其中，進入決賽階段的2021海峽電子競技全民挑戰賽，一共有 8支隊伍爭奪前四名。最後，四川全興戰隊以2：0戰勝NDG戰隊獲得冠軍，福州NDG戰隊和台灣的HKUF戰隊分獲亞軍和季軍。

▲2021英雄聯盟兩岸明星邀請賽，大陸組「海峽隊」（左）、台灣組「英雄隊」（右）。（圖／主辦單位提供）

明星邀請賽也匯集兩岸英雄聯盟玩家，由2018英雄聯盟全球總決賽冠軍的高振寧（ID：Ning），來自台灣的英雄聯盟官方解說彭聖堯（ID：彭彭），LPL英雄聯盟職業聯賽官方解說管澤元，LPL英雄聯盟職業聯賽官方解說吳堯（ID：Cat），全民挑戰賽「最佳中單」張濤組成的英雄隊。

另外，WE戰隊職業選手、英雄聯盟職業解說、2017英雄聯盟全球總決賽四強柯昌宇（ID：957），2015年全國電子競技大賽冠軍、2018年雅加達亞運會英雄聯盟項目冠軍蘇漢偉（ID：xiye），英雄聯盟官方解說王繼德（ID：記得），2015年LPL全明星選手、2015LPL夏季賽冠軍陳博（ID：PYL），全民挑戰賽「最佳打野」張強組成的海峽隊。

受疫情影響，本屆活動採線上線下舉行，粉絲在雲端為自己支持的選手吶喊加油，比賽單場同時在線人數破百萬。最終，蘇漢偉帶領的海峽隊贏得了這場邀請賽。

▲海峽英雄會專屬AI主播「小未」 。（圖／主辦單位提供）

海選賽和晉級賽過程中，受邀的10支台灣高校戰隊，也通過跨海連線「雲比賽」，與大陸戰隊展開交流。此外，主辦方還設計推出專屬AI主播「小未」，賽事信息播報、賽況解讀、與粉絲互動，成為賽事期間特殊風景線。

據了解，作為第九屆「海青節」集中活動項目，2021海峽數字體育競技大會由福建省廣播影視集團與網龍網絡公司共同舉辦。福建省廣播影視集團衛視中心副主任方少勇表示，「未來兩岸可以借勢數字體育競技活動，進一步為兩岸青年的文化、科技、體育交流提供推動力。」

網龍網絡公司首席執行官熊立博士希望，「未來兩岸可以進一步推動電競垂直領域的深度合作，搭建電競文化交流平台。」促進兩岸青年在人才培養、文創、數字內容及創新創業等領域的合作。