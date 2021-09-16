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社會 社會焦點 保障人權

害米克斯活活餓死！胃裡都是「塑膠物質+毛髮」　狠飼主下場曝

黃色米克斯。（圖／CC0圖庫）

▲蔡男將米克斯犬活活餓死。（示意圖／CC0圖庫）

記者黃宥寧／台北報導

北市蔡男飼養米克斯犬但沒想到他卻將狗放置家中，前往桃園地區工作，導致狗狗因長時間缺水、飢餓因而死亡。他辯稱，有交代朋友餵飯，換水，但根據犬隻解剖報告，發現胃裡含有大量毛髮，無食物，判定狗狗久未進食致嚴重營養不良及代謝異常而死亡。士林法院審結依違反動物保護法，處拘役40日，併科罰金20萬元。

45歲蔡男向江姓男子承租房屋，並在屋內飼養米克斯犬旺財（化名），但他卻在去年4月4日（動保處查看時間點）前某日，將旺財丟在家中，前往桃園地區施作工程數日。4月2日房東江男胞姊進屋查看，發現旺財已倒斃在地，立刻撥打1999通報動物保護處協助處理，並將大門鎖更換。

蔡男到案辯稱，他有交代朋友餵飯、換水，隔2天有人向他表示門打不開，他過了5天返回台北，站在屋外還有聽見狗狗聲音，便請房東胞姊與他聯絡，但因為對方遲遲未回覆，導致他也無法破門。

法官指出，縱使蔡男所辯是真實，但他返回時仍得悉旺財存活，卻未立即通報警方，或是請鎖匠開鎖做出積極求助行為，反而離去任憑旺財死亡，顯然未善盡動物保護法第5條第2項，做出應該有的保護及照顧義務。

法官痛批，現今社會保護動物意識抬頭，尊重愛護生命，使動物免於受不人道之痛苦待遇是人類的義務，但蔡男身為飼主，明知因工作需長期離家，已無能力教育飼養，應積極向外尋求，如動物保護團體、動物救援社團、中途之家、各地愛心狗園等相關管道的協助或收留，卻輕率將旺來關閉在租屋處，未定時提供補充食物、飲水，也未清理犬隻的排泄物，放任飼養旺財在髒亂的生活環境，最終造成旺財死亡，所為實有不該。

經勘驗犬隻根據解剖發現，旺財胃內含大量塑膠物質及毛髮，無任何食物，黏膜局部成黑色，大小腸內含少量且無食糜，研判動物久未進食導致嚴重營養不良及代謝異常而死亡，死亡方式歸類為「未妥善照顧」。

士林地院認蔡男行為導致動物重要器官功能喪失罪而死亡，判處拘役40日，併科罰金新台幣20萬元，拘役如易科罰金，罰金如易服勞役，均以1000元折算1日。

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