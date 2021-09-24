獨／高中男打疫苗尖叫爆紅！幕後掌鏡人現身　再曝他拿黃卡求救畫面

記者黃宥寧／台北報導

「真的是怕打針！」網路上昨（23日）瘋傳一段影片，1名高大壯碩男高中生，因學校當天安排打BNT疫苗，輪到他接種時就坐在椅子上不斷尖叫，讓周遭同學紛紛拿起手機拍攝。《東森新媒體ETtoday》找到讓影片爆紅的幕後「攝手」林同學，他向記者表示「我同學真的很怕打針，不是裝的」，也獨家提供打疫苗前同學無助揮手求救畫面，模樣超可愛。

▲擔任幕後攝像手林同學表示，他的同學（被拍者）是真的很害怕打針。（圖／林同學提供）

23日網路平台抖音，一段男同學在校施打疫苗大失控影片，畫面裡男同學戴眼鏡，且高大壯碩，但卻與他下秒反應有超萌大反差。他因害怕打針產生抗拒，幾秒後不停大喊「等一下，先等一下啦！」、「不要急，啊啊啊」等語，甚至想直接起身逃跑，志工及醫護人員見狀不斷拉住他且安撫他，且不斷露出「姨母笑」過程引起現場所有人注意，一旁同學也拿起手機不斷憋笑錄影，而影片在短短1天點閱也破百萬。

《東森新媒體ETtoday》找到抖音帳號主人也就是幕後攝手，就讀高三林同學害羞向記者還原當天狀況。他表示平常就喜歡將學校生活拍攝，放在抖音上分享，他也進一步幫「驚聲尖叫」的同學Tom（化名）強調，「他是真的怕打針，之前在學校施打流感疫苗時，就知道他很怕針，班上同學在收到接種BNT疫苗通知時，最屬他臉最垮。」

▼Tom施打完疫苗前後神情截然不同。（圖／林同學提供）

昨（23日）共有2個班級在禮堂安靜等待打疫苗，而他施打疫苗順序排在Tom前面，當他施打完畢就坐在位置上，拿著手機預備要拍攝Tom等等恐懼不安模樣；他進一步爆料，其實Tom在施打前，就已經拿著疫苗小黃卡跟單子在位置上一付想落跑，且不停揮揮手示意求救。

當輪到Tom施打時，也因為他的尖聲尖叫吸引在場的其他同學不斷回頭看發生什麼事，從一開始疑問到後面共有10幾人看到Tom叫得如此悽慘，紛紛拿起手機憋住笑聲拍攝。林同學也說錄影當下，其實想衝上去給Tom愛的抱抱給鼓勵，但他身邊圍繞太多人，也不適合。

▼林同學拿出拍攝的影片還原施打疫苗過程。（圖／記者黃宥寧攝）

最後林同學成熟的向記者吐出「爆紅」心聲，他表示，每個人都有自己害怕的事情，將影片PO上去後，引起廣大迴響，但卻有部分網友留下批評、酸言酸語，但他認為發表言論時，「別傷害到一個人的自尊心」，因為平時活潑的Tom在碰到打針這事就是會怕，也不是裝的，而他上傳影片是純粹想與大家分享生活上發生的趣事。