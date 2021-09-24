男大生跩嗆「母狗都比你乖」：找我讓你吃到飽！嘴秋下場慘曝

▲阿傑辱罵阿偉，狗都比你乖。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／彰化報導

一名男子「阿偉」（化名）和男子「阿傑」（化名）是某科技大學的同學，但某次阿傑因故不爽阿偉在班群的留言，竟然就回覆說，「路旁的母狗都比你乖，要不要去學，有空來找我領西沙」等語，讓阿偉氣得告上法院。對此，彰化地院審理後，依法判罰阿傑新台幣3千元，得易服勞役。

判決指出，阿偉、阿傑兩人都是某大學進修部的學生，兩人平時沒有特別交情，而先前阿偉在班群暱稱留言「乖也只會這樣」而阿傑見狀後，竟基於妨害名譽之犯意，回覆對方說，「我家旁邊路邊的母狗都比你乖了，你要不要去學一下，有空來找我領西沙，讓你吃到飽」，該言語將阿偉與母狗相比，並視之如狗，行徑足以損及對方之名譽。

阿傑對於犯行矢口否認，一開始在警詢時辯稱，「不知道是不是有人拿我手機回覆」而在偵查時又改稱，「我不是針對阿偉」、「我覺得什麼東西比什麼東西乖，沒有貶抑人的意思。以『乖』這個名詞來說，今天有1個人販毒，跟狗比起來，狗不是比較乖嗎？」對此，法官認為，阿傑犯案後一再飾詞狡辯，未有悔意。

法官認為，阿傑不思以理性方式處理問題，而用令人難堪的字詞辱罵對方，貶損對方的人格與社會評價，所為實不可取，惟念及其犯案後尚知認錯、終能坦承犯行，犯後態度尚可，兼衡其目前惟大學生、未婚、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯公然侮辱罪，判處罰金新台幣3千元，如易服勞役，得以新台幣1千元折算一日。