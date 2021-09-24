電商開賣iPhone 13僅3分鐘業績破億元　Pro Max大批現貨全數完售

▲iPhone 13系列新機今在台正式開賣，電信門市、網購平台皆湧現搶購熱潮。（圖／PChome 24h購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

備受期待的iPhone 13系列新機今（9/24）開賣，儘管該系列新機被批了無新意，電信門市一大早仍有許多民眾排隊搶購，甚至提早9天在現場等候，只為了搶頭香，網購平台同樣湧現一波開搶盛況，不僅最熱門iPhone 13 Pro Max天峰藍不到一分鐘全數售完，四機齊發也讓電商業者開賣三分鐘業績飆破億元，並在上午9點25分，將第一支iPhone13新機火速送達消費者手中。

iPhone 13一開賣再現搶購熱潮，相較於親自到實體通路搶排，不少果粉瞄準在電商平台購機可享多項優惠，還能搭配銀行滿額賺回饋，讓網購流量暴增、飆買氣，東森購物網觀察這波換機潮以iPhone 13 Pro Max最受消費者青睞，其中「天峰藍」開賣不到一分鐘全數售罄，各規格及容量之後將陸續到貨，目前也祭出全站單筆滿10,000送1,999，銀行刷卡滿20,000送1,800，9/24～9/30期間購買iPhone 13系列新機，可再折抵最高2%東森幣，另預告旗艦館在月底及10月初再針對Apple系列商品推優惠活動。

▲iPhone 13 Pro Max最受消費者青睞，搶購一空。（圖／翻攝自東森購物網）

在新機強勁的銷售動能下，PChome 24h購物站上開賣三分鐘業績飆破億元，短短10分鐘除了帶動Apple旗艦館業績較平日同時段暴增100倍，也讓iPhone 13 Pro Max大批現貨全數完售，其中128G和256G最受歡迎，其次熱銷機型是iPhone 13 128G；多款話題新色仍為消費者首選，全台由iPhone 13 Pro天峰藍居冠、其次為 iPhone 13粉色，兩款皆於半小時內搶購一空，台南消費者更愛 iPhone 13 Mini星光色。

PChome 24h購物進一步指出，iPhone 13系列現貨開賣前一小時，站上已超過4萬名消費者在線守候開搶、整體流量較平日同時段翻倍成長，其中行動端訂單比例超過60%，今年無接觸支付為主流趨勢，使用信用卡及行動支付購入新機需求大幅提升，其訂單占整體新機訂單比例超過80%。這次旗下網家速配物流車隊超前部屬，提供開賣後台北都會區最快85分鐘到貨服務，第一支 iPhone13新機已於上午9點25分送達台北市中山區消費者手中。

遠傳friDay購物也在今年挑戰iPhone新機3小時急速到貨，在指定專區完成預購，同時送貨地點在台北市指定區域，就能在今開賣日當天3小時內到貨，上周三和Apple官方同步開放預購，才開賣3分鐘，限量百支配額隨即遭搶購一空。另統計開放預購以來，選購iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro max系列合計超過7成，其次為iPhone 13約占25%。熱門顏色以今年上市新色為主，其中選購iPhone 13 Pro/ iPhone 13 Pro max消費者，超過6成都挑天峰藍；選購iPhone 13者，有4成挑粉紅色。