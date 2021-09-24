陸6成男性預訂iPhone13「粉色機」　Pro Max「黃牛」現場加8000收

▲大陸網友在微博上曬出「猛男粉」iphone13新機。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

蘋果iPhone 13系列今（24）日正式出貨，受疫情影響，大陸採事前預約制，預定成功的消費者才能到實體店面排隊領取新機。綜合陸媒報導，大陸各地蘋果實體店面外都出現不少「黃牛」等著回收新機，其中，Pro Max新配色天峰藍加價達2000元人民幣（約8600元新台幣），Pro版本則加價1000元人民幣（約4300元新台幣）左右。

▲深圳蘋果實體店外貼著只接受預約顧客取貨的公告。（圖／翻攝每日經濟新聞）

《每日經濟新聞》報導，「黃牛」看到從蘋果店內拿到新機的用戶會主動上前詢問回收新機意願，「iPhone 13 Pro目前加價1000元（人民幣，下同）左右，iPhone 13 Pro Max新配色遠峰藍（天峰藍）加價2000元左右，iPhone 13／13 mini沒人回收，粉色也一樣，很多電子市場都可以買到現貨。」

此外，根據大陸電商平台「京東」數據顯示，在售出的iPhone 13系列手機中，接近6成的粉色iPhone 13由男性用戶購買，女性用戶僅佔4成。這個特殊現象也讓「猛男粉」一詞迅速在微博上成為熱搜關鍵字之一。

有網友開玩笑地表示，「每個男人心裡都有一顆少女心」；「是買個另一半的吧！」；「一米八壯漢手裡捏個粉色iPhone 13 mini，總感覺哪裡不對」；「兄弟們，搶糧、搶錢，搶粉色機」。