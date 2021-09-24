　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸6成男性預訂iPhone13「粉色機」　Pro Max「黃牛」現場加8000收

▲大陸網友在微博上曬出「猛男粉」iphone13新機。（圖／翻攝微博）

▲大陸網友在微博上曬出「猛男粉」iphone13新機。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

蘋果iPhone 13系列今（24）日正式出貨，受疫情影響，大陸採事前預約制，預定成功的消費者才能到實體店面排隊領取新機。綜合陸媒報導，大陸各地蘋果實體店面外都出現不少「黃牛」等著回收新機，其中，Pro Max新配色天峰藍加價達2000元人民幣（約8600元新台幣），Pro版本則加價1000元人民幣（約4300元新台幣）左右。

▲深圳蘋果實體店。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲深圳蘋果實體店外貼著只接受預約顧客取貨的公告。（圖／翻攝每日經濟新聞）

《每日經濟新聞》報導，「黃牛」看到從蘋果店內拿到新機的用戶會主動上前詢問回收新機意願，「iPhone 13 Pro目前加價1000元（人民幣，下同）左右，iPhone 13 Pro Max新配色遠峰藍（天峰藍）加價2000元左右，iPhone 13／13 mini沒人回收，粉色也一樣，很多電子市場都可以買到現貨。」

此外，根據大陸電商平台「京東」數據顯示，在售出的iPhone 13系列手機中，接近6成的粉色iPhone 13由男性用戶購買，女性用戶僅佔4成。這個特殊現象也讓「猛男粉」一詞迅速在微博上成為熱搜關鍵字之一。

有網友開玩笑地表示，「每個男人心裡都有一顆少女心」；「是買個另一半的吧！」；「一米八壯漢手裡捏個粉色iPhone 13 mini，總感覺哪裡不對」；「兄弟們，搶糧、搶錢，搶粉色機」。

►3大「狗公園」讓毛小孩爽翻天

ET快訊
快訊／連續14天無不明感染源　柯文哲：北市已達降到一級標準
快訊／東北風＋午後對流夾擊　新北6縣市大雨特報
邱澤爆「秘戀許瑋甯」　首度鬆口回應
開箱iPhone 13 Pro Max天峰藍！他驚見「致命瑕
LIVE／鴻海土城子公司女員工確診　侯友宜最新說明
「3+11跟800條命有何關係？」　陳時中：要有證據
鴻海電動車有3款式！　設計圖外型曝光
全台何時降為一級？　陳時中曝「3指標」：會陸續鬆綁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸6成男性預訂iPhone13「粉色機」　Pro Max「黃牛」現場加8000收

陸超級稀土集團將誕生　五礦及中鋁籌劃重組打破6分天下局勢

偷吃媽媽的巧克力！ 　1成分害2歲女童「橫紋肌溶解」差點送命

「最正農村女教師」起底！暗黑真面目現形　網怒轟：人真美但吐了

陸公布「反中亂港事實清單」　102條「罪狀」批美國插手香港事務

慈孝文化節開幕　洪秀柱視訊致詞：這是中華民族生生不息的養分

2歲女童偷吃一口媽媽「巧克力」命危　慘烈病況曝：橫紋肌溶解

科學家用二氧化碳成功製造太白粉　1立方公尺年產量等於5畝玉米田

局長大白天求歡「明天做一回吧不戴套」　誤傳74人工作群慘了

陸擬開打疫苗第3劑加強針　首選滅活疫苗18至59歲第一線人員優先　

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

鄉長「警察弟」帶頭談判起衝突！　廟前鬥毆2人傷...警局記大過調職

女直播途中稱讚自家加菲貓可愛　下秒撕破窗簾拆台...還秀不屑臉

西班牙老峰火山爆發！岩漿噴湧　滾燙熔岩「吞噬泳池」百棟民宅毀

28歲老闆創業賣雞排月入20萬！ 最愛客人點米血、甜不辣獲利6倍

陸6成男性預訂iPhone13「粉色機」　Pro Max「黃牛」現場加8000收

陸超級稀土集團將誕生　五礦及中鋁籌劃重組打破6分天下局勢

偷吃媽媽的巧克力！ 　1成分害2歲女童「橫紋肌溶解」差點送命

「最正農村女教師」起底！暗黑真面目現形　網怒轟：人真美但吐了

陸公布「反中亂港事實清單」　102條「罪狀」批美國插手香港事務

慈孝文化節開幕　洪秀柱視訊致詞：這是中華民族生生不息的養分

2歲女童偷吃一口媽媽「巧克力」命危　慘烈病況曝：橫紋肌溶解

科學家用二氧化碳成功製造太白粉　1立方公尺年產量等於5畝玉米田

局長大白天求歡「明天做一回吧不戴套」　誤傳74人工作群慘了

陸擬開打疫苗第3劑加強針　首選滅活疫苗18至59歲第一線人員優先　

高虹安被「恩師」除名？　張其祿舉證打臉：有心人士造謠抹黑

戒掉虛榮心、養成記帳習慣　4招快速存到一筆錢的方法

百貨五倍券加碼最新懶人包　新光三越最高5千換8千

國慶「國5行車時間增7倍」　凌晨起連塞10小時！高公局曝好走時段

男攀無雙社山扭傷腳！UH-60M黑鷹直升機出動　吊籃救援畫面曝

美CDC：莫德納效力超越BNT！打2劑保護力飆至96.3%　2優勢曝光

不想輸賈永婕太多！命理師沈嶸「累捐240萬」行善回饋

疫苗一直來！首批客製化標籤BNT抵台時間曝　AZ連兩天直送桃機

賴祥蔚／讓消費者對寬頻上癮！疫情商機決定本土匯流影視霸主

國中生不知道孫中山！歷史系教授嘆：去中國化竟成「去歷史化」

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

大陸熱門新聞

男粉絲性侵女神網紅3天2夜　連生理期也不放過

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

楊振寧百歲大壽　小54歲嬌妻一身紅裙曝光

公婆霸佔媳婦房子5年　嗆：死也要死在房裡

局長求歡：明天做一回不戴套　誤傳74人工作群組

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

2歲女童偷吃一口媽媽「巧克力」命危　慘烈病況曝

收賄4.8億　茅台前董事被判無期

3歲女童被鎖車內！中秋節當天活活悶死

華爾街日報：北京要地方為恆大倒閉準備

灰T男戴口罩笑噴千萬人！「病毒看到都怕了」

和室友吃完飯昏睡！小鮮肉醒來身體怪怪的淚報案

蛛絲蛋白造光阻劑 陸中科院團隊3D製造加工技術突破14奈米

「33人分食3個月餅」他拍片酸老闆　隔天領獎爆尷尬

更多熱門

相關新聞

開箱i13 Pro Max天峰藍見「致命瑕疵」崩潰：品管超差

開箱i13 Pro Max天峰藍見「致命瑕疵」崩潰：品管超差

iPhone 13系列手機今天現貨開賣，其中最受歡迎的顏色是iPhone 13 Pro系列的天峰藍色，一發表就受到許多網友關注，有網友分享今天一早拿到的熱騰騰iPhone 13 Pro Max天峰藍，打開來檢查外觀後，準備轉移資料時，發現一個大瑕疵，讓他的好心情全沒了，「搶這第一批真的是搶心酸的」。

iPhone現省5千！五倍券這樣最賺

iPhone現省5千！五倍券這樣最賺

天峰藍超美！果粉開箱iPhone 13 Pro：挺沉

天峰藍超美！果粉開箱iPhone 13 Pro：挺沉

她「路過好市多」手滑買到iPhone 13！

她「路過好市多」手滑買到iPhone 13！

10年安卓粉「跳槽蘋果」揭5缺點很失望！網驚：機王

10年安卓粉「跳槽蘋果」揭5缺點很失望！網驚：機王

關鍵字：

iPhone13天峰藍黃牛新機猛男粉粉色

讀者迴響

熱門新聞

震撼！葛仲珊深夜「宣布退出演藝圈」

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

麥當勞桌上堆滿餐　外送員一看拒接罵翻

「曾把對方刺身上」百萬YouTube情侶分手　刪光5年互整影片

4大超商預訂紙本五倍券流程、優惠懶人包

林俊傑提告網紅求償118萬！他囂張回應氣炸全網

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

母象巨腿踩爆沼澤鱷魚！驚人甩屍畫面曝

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

高中男打疫苗崩潰尖叫　影1天破百萬

iPhone 13粉色實機照曝　網驚：怎麼那麼淡

連千毅要500次才問到「真人娜美妻」電話！

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

《魷魚遊戲》名片上電話是真的　苦主：24小時響不停

排9天搶iPhone 13頭香！睡門口被警察趕　亞太頭香姊直升1TB大容量

更多

最夯影音

更多
深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍
笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面