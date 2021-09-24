iPhone13 Pro才拿半天「他秒轉賣2支」　內行驚見1細節不單純

▲已有人轉賣iPhone 13，價格竟比官網便宜300至400元！（圖／翻攝我是東湖人）



網搜小組／劉維榛報導

果粉爆動！今（24）日iPhone 13系列手機開賣，不過有網友才拿到「13Pro 天峰藍 256GB」與「13Pro 石墨黑 128GB」共2支手機，短短半天就要轉售，且價格還比官網便宜，讓網友質疑不單純。由於貼文已被刪除，也讓內行網友一秒聯想恐是網路詐騙，呼籲果粉別貪小便宜而吃大虧。

買iPhone 13系列機如何省便宜？本站報導《好市多開賣「iPhone 13 Pro、Pro Max」 最高省1300元》，已替果粉整理出官網／好市多賣場價差，其中Pro Max 128GB賣3萬5599元，比官網便宜了1301元。

▲好市多買Pro Max 128GB，可省1301元！（圖／記者周亭瑋製表）



至於用五倍券刷卡部分，《1圖看懂五倍券怎麼買iPhone13最省錢 最高現賺2.7萬》，有業者推出個人綁定就能現省最低1萬，另有業者主推共同綁定直接抱回一台新機。

▲五倍券買iPhone13，懶人包曝光。（圖／記者陳依旻製表）



不過iPhone 13系列機才開賣半天，就有網友在臉書《我是東湖人》貼文轉賣，「iPhone 13 Pro 天峰藍 256GB」原本以3萬6400元購入，轉賣價為3萬6000元；「iPhone 13 Pro 石墨黑 128GB」原以3萬2900元購入，轉賣價為3萬2600元。

原PO強調，兩支手機皆為官網購入，也全新未拆封，保固則開機後一年，買家可約在東湖國小面交。

文章曝光後，一票網友質疑回應，「剛買就要賣？」「好市多開賣3萬5119元而已給大家參考一下」、「不急！畢竟已經被摸了一手，降太少了」、「沒人要買就high了」、「價差沒出來」。

值得注意的是，iPhone 13才熱騰騰開賣半天，原PO反而以便宜300至400元的價格轉售，實在不單純，加上臉書詐騙猖獗，民眾購買前務必睜大眼。剛剛《ETtoday新聞雲》記者再確認貼文內容時，結果該文已被刪除，但另有一說法，因為價差實在太小，猜測是原PO為了賺信用卡回饋而轉賣，「賣家從中其實也賺不了多少」。

▼網友熱議！（圖／翻攝我是東湖人）

