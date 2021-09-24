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中午前全售完！好市多悄賣iPhone 13價格更俗　還享90天免費退貨

▲▼好市多同步開賣「iPhone 13 Pro、Pro Max」。（圖／讀者提供）

▲好市多今同步開賣iPhone 13系列。（圖／讀者提供）

記者蕭筠／台北報導

蘋果iPhone 13系列今（24）日正式開賣，各大通路一早就擠滿人潮，就為搶拿到第一手新機，而美式賣場好市多（COSTCO）也悄悄同步開賣，不僅價格比官網更便宜，還享90天內免費退貨，《ETtoday新聞雲》實際到訪好市多內湖店，3C區已沒有人潮，僅剩架上展示機還能看到iPhone 13身影。對此，業者透露各分店到貨手機約莫中午前就幾乎完售，不過確定售完會再補貨，只是要看官方何時能提供貨。

▲▼好市多同步開賣「iPhone 13 Pro、Pro Max」。（圖／讀者提供）

▲好市多內湖店店員透露iPhone 13 系列手機中午前就賣光。

今日一早就有網友在PTT發文，透露好市多悄賣iPhone 13 系列，約有50支左右的iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max，數量不多，但價格部分卻比官網便宜，只見好市多iPhone 13 Pro 256GB售價為3萬5119元，較官網便宜1281元，iPhone 13 Pro 128GB售價3萬1745元，便宜1155元，Pro Max 128GB則賣3萬5599元，便宜1301元，不過每卡限購1台。

▲▼好市多同步開賣「iPhone 13 Pro、Pro Max」。（圖／讀者提供）

▲▼架上僅剩展示機，連標機都已撤下。

▲▼好市多同步開賣「iPhone 13 Pro、Pro Max」。（圖／讀者提供）

《ETtoday新聞雲》稍早走訪好市多內湖店，3C區已散去人潮，而架上僅剩下iPhone 13系列展示機，據店員透露，中午前iPhone 13系列就已經售完，標籤也已撤下，雖機型、顏色不全，但民眾依舊買單。對此，好市多銷企劃部副總經理王友玫表示，各分店是按比例配給手機數量，但各分店約中午前iPhone 13系列就已經完售，不過「賣完會再補貨。」但要等蘋果官方配貨，而售出手機同享90天免費退貨。

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